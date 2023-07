भारत में Infinix ZenBook 13 Series लैपटॉप हुआ लॉन्च, मिलेगा एपल मैकबुक जैसा स्लिम डिजाइन

Infinix ZenBook 13 Series Launched in India Infinix ने इंडिया में मैकबूक जैसा डिजाइन वाला नया लैपटॉप सीरीज लॉन्च किया है। नई Infinix ZenBook 13 सीरीज चार वेरिएंट में खरीदने के लिए उपलब्ध है। बढ़िया साउंड क्वालिटी के लिए लैपटॉप कीबोर्ड डेक में दो फ्रंट-फेसिंग स्पीकर भी हैं। नई जीरो बुक सीरीज में 70Wh की बैटरी दी गई है। (फाइल फोटो-जागरण)

Infinix has refreshed the Infinix ZenBook series with new ZenBook 13 laptops

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Infinix ने नए ZenBook 13 लैपटॉप के साथ Infinix ZenBook सीरीज को रिफ्रेश किया है। नई ज़ेनबुक 13 सीरीज 13वीं पीढ़ी के इंटेल कोर i9 सीपीयू, 1 टीबी एसएसडी और 32 जीबी रैम जैसे फीचर्स से लैस है। बेस मॉडल में 13वीं पीढ़ी का इंटेल कोर i5 सीपीयू है, जबकि कोर i7 प्रोसेसर के साथ दो और मॉडल हैं। लुक के मामले में, Infinix ZenBook 13 सीरीज Apple MacBook से प्रेरित एक चिकना और हल्का लैपटॉप डिजाइन के साथ आता है। आइए डिटेल से जानते हैं लांच हुए नए लैपटॉप के बारे में। भारत में Infinix ZenBook 13 सीरीज की कीमत नई Infinix ZenBook 13 सीरीज चार वेरिएंट में खरीदने के लिए उपलब्ध है। 13वीं पीढ़ी के इंटेल कोर i5, 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की शुरुआती कीमत 51,990 रुपये है। Intel Core i7 मॉडल दो वेरिएंट- 16GB RAM + 512GB स्टोरेज और 32GB RAM और 1TB SSD में आता है। प्रारंभिक कीमतें क्रमशः 65,990 रुपये और 69,990 रुपये निर्धारित की गई हैं। कोर i9, 32GB रैम और 1TB SSD वाले टॉप मॉडल की शुरुआती कीमत 81,990 रुपये है। भारत में Infinix ZenBook 13 सीरीज के फीचर्स मेमोरी और सीपीयू वेरिएंट के अलावा, Infinix ZenBook 13 सीरीज का पूरा डीएजिं एक जैसा ही है। बढ़िया साउंड क्वालिटी के लिए लैपटॉप कीबोर्ड डेक में दो फ्रंट-फेसिंग स्पीकर भी हैं। पोर्ट की बात करें तो इसमें आपको एसडी कार्ड, एक 3.5 मिमी ऑडियो जैक, दो यूएसबी-ए 3.0 और दो यूएसबी टाइप-सी (उनमें से एक पीडी चार्जिंग के साथ) शामिल हैं। भारत में Infinix ZenBook 13 सीरीज की खासियत लैपटॉप में यूजर्स को तीन अलग-अलग चार्जिंग मोड मिलते हैं। इनमें इको मोड, बैलेंस मोड, ओवर बूस्ट और इको मोड मिलता है। जब आप ओवर-बूस्ट मोड को एक्टिव करते हैं तो लैपटॉप में एक लाइट ब्लिंक करते हुए दिखाई देती है। नई जीरो बुक सीरीज में 70Wh की बैटरी दी गई है। Infinix का कहना है कि बंडल किए गए चार्जर के साथ, Infinix ZenBook 13 लगभग दो घंटे में फुल चार्ज हो जाता है।

Edited By: Anand Pandey