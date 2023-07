Huawei Nova Y71: 48MP ट्रिपल कैमरा के साथ सस्ता फोन लॉन्च, 6000mAh बैटरी के साथ मिलेंगे ये धांसू फीचर्स

Huawei Nova Y71 Launched आखिरकार हुआवेई ने ग्लोबल मार्केट में Huawei Nova Y71 को को लॉन्च कर दिया गया है। कंपनी का नया स्मार्टफोन 8GB रैम और 128GB इनबिल्ट स्टोरेज है। यह स्मार्टफोन फिलहाल दक्षिण अफ्रीका में बिक्री के लिए उपलब्ध है और उम्मीद है कि इसे जल्द ही अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराया जाएगा। आइए फोन के बारे में डिटेल से जानकारी देते हैं। (फाइल फोटो-जागरण)

Huawei Nova Y71 has been launched in global markets know price features specifications

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Huawei Nova Y71 को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। स्मार्टफोन कंपनी की मिड-रेंज पेशकश में 6.75-इंच एचडी + डिस्प्ले है। फोन 6,000mAh की बैटरी से लैस है और कंपनी के EMUI 12 एंड्रॉइड स्किन आउट-ऑफ-द-बॉक्स पर चलता है। Huawei ने हैंडसेट के प्रोसेसर के नाम का खुलासा नहीं किया है जिसमें 8GB रैम और 128GB इनबिल्ट स्टोरेज है। Huawei Nova Y71 के फीचर्स ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आते हैं जिसमें 48MP का प्राइमरी सेंसर, 5MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 2MP का डेप्थ कैमरा है। Huawei Nova Y71 की कीमत हुआवेई नोवा Y71 की कीमत एकमात्र 8GB + 128GB रैम और स्टोरेज वेरिएंट के लिए ZAR 4,999 (लगभग 21,900 रुपये) निर्धारित की गई है। हैंडसेट गोल्ड और ब्लैक कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। यह स्मार्टफोन फिलहाल दक्षिण अफ्रीका में बिक्री के लिए उपलब्ध है और उम्मीद है कि इसे जल्द ही अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराया जाएगा। Huawei Nova Y71 की खासियत कंपनी द्वारा Huawei ग्लोबल साइट पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, नए Huawei Nova Y71 में 6.75-इंच HD+ (720 x 1,600 पिक्सल) TFT LCD स्क्रीन है। हैंडसेट EMUI 12 आउट-ऑफ-द-बॉक्स के साथ प्रीइंस्टॉल्ड आता है। फोन का प्रोसेसर अभी तक सामने नहीं आया है लेकिन इसमें 8GB रैम और 128GB इनबिल्ट स्टोरेज है। Huawei Nova Y71 का कैमरा Huawei Nova Y71 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 48-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 5-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 2-मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है। इसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट में 8-मेगापिक्सल का कैमरा भी है। फोन में सेफ्टी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर की सुविधा है। Huawei Nova Y71 में डुअल सिम 4G, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.1, एक 3.5 मिमी ऑडियो जैक, यूएसबी टाइप-सी और जीपीएस के लिए सपोर्ट शामिल है। स्मार्टफोन में ग्रेविटी सेंसर और कंपास भी शामिल है। यह 6,000mAh की बैटरी से लैस है और USB टाइप-C पोर्ट पर 22.5W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Edited By: Anand Pandey