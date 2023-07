Boat Wave Fury: 30 दिनों तक की बैटरी लाइफ के साथ बोट की नई स्मार्टवॉच लॉन्च, मिलेगा ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट

Wave Fury Smartwatch Launched पॉपुलर स्मार्टवॉच कंपनी बोट ने भारत में अपनी नई बजट स्मार्टवाच पेश किया है। बोट वेव फ्यूरी की कीमत 1299 रुपये है। यह फ्लिपकार्ट और बोट की आधिकारिक वेबसाइटों से एक्टिव ब्लैक सियान ब्लू मेटालिक ब्लैक चेरी ब्लॉसम और टील ग्रीन कलर-ऑप्शन में खरीदने के लिए उपलब्ध है। आइए आपको स्मार्टवाच के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। (फाइल फोटो-जागरण)

Boat Wave Fury Smartwatch launched in india know price feature specifications sale date

नई दिल्ली, टेक डेस्क। इंडिया की पॉपुलर स्मार्टवॉच कंपनी बोट ने अपनी नई स्मार्टवॉच, वेव फ्यूरी के लॉन्च किया है। स्मार्टवॉच में 30 दिनों तक की बैटरी लाइफ होने का दावा है और यह ब्लूटूथ कॉलिंग को सपोर्ट करती है। स्मार्टवॉच को 5 कलर ऑप्शन में उतारा गया है। स्मार्टवॉच में बड़ी बैटरी के साथ कई हेल्थ फीचर्स दिए गए हैं। आइए डिटेल से नजर डालते हैं लॉन्च हुई नई स्मार्टवॉच पर। Boat Wave Fury स्मार्टवॉच की कीमत बोट वेव फ्यूरी की कीमत 1,299 रुपये है। यह फ्लिपकार्ट और बोट की आधिकारिक वेबसाइटों से एक्टिव ब्लैक, सियान ब्लू, मेटालिक ब्लैक, चेरी ब्लॉसम और टील ग्रीन कलर-ऑप्शन में खरीदने के लिए उपलब्ध है। Boat Wave Fury स्मार्टवॉच की खासियत बोट वेव फ्यूरी में यूजर्स अनुभव को बढ़ाने के लिए 240 x 284 पीपीआई और 550-निट्स के साथ 1.83-इंच एचडी डिस्प्ले है। स्मार्टवॉच में ड्यूल लेयर कोटिंग के साथ एक एर्गोनोमिक डिज़ाइन है, एक IP67 शेल है जो रेशम-तैयार बाहरी भाग और त्वचा के अनुकूल सिलिकॉन धातु पट्टियों को स्पोर्ट करता है। बोट वेव फ्यूरी IP67 प्रमाणित है, जो इसे धूल, पसीना और छींटे प्रतिरोधी बनाता है। Boat Wave Fury स्मार्टवॉच के फीचर्स बोट वेव फ्यूरी यूजर्स को हार्ट रेट और SpO2 जैसी महत्वपूर्ण चीजों को ट्रैक करने की अनुमति देता है, और यूजर्स को उनकी नींद की मॉनिटर करने की भी सुविधा देता है। यह 50 से अधिक स्पोर्ट्स मोड के साथ आता है। स्मार्टवॉच बिल्ट-इन स्पीकर और माइक्रोफोन के साथ आती है और ब्लूटूथ कॉलिंग को सपोर्ट करती है। यूजर्स स्मार्टवॉच से अधिकतम 10 कॉन्टैक्ट से जुड़ सकते हैं या इसके डायल पैड का उपयोग कर सकते हैं। Boat Wave Fury स्मार्टवॉच की स्पेसिफिकेशन बोट की नई स्मार्टवॉच में एक डिजिटल क्राउन है जो यूजर्स को सेटिंग्स कंट्रोल करने, घड़ी के फेस बदलने और स्क्रीन के बीच आसानी से स्क्रॉल करने में मदद करता है। यूजर्स Google और Siri में अंतर्निहित VA एक्सेस का उपयोग करके मौसम की जांच कर सकते हैं, या दिशा-निर्देश पूछ सकते हैं। स्मार्टवॉच ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ 2 दिनों तक, भारी उपयोग के साथ 7 दिनों तक या स्टैंडबाय पर 30 दिनों तक की बैटरी लाइफ का दावा करती है। बोट वेव फ्यूरी 1 साल की वारंटी के साथ आता है।

Edited By: Anand Pandey