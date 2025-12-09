Apple Noida सिर्फ रिटेल पॉइंट नहीं, बल्कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी का होगा सेंटर, एपल के 5वें स्टोर में क्या होगा खास?

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एपल भारत में अपने रिटेल स्टोर नेटवर्क को तेजी से बढ़ा रहा है। दिग्गज टेक कंपनी 11 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के नोएडा में अपना पांचवा स्टोर खोलने जा रही है। इस स्टोर की ओपनिंग से पहले दैनिक जागरण ने एपल स्टोर और रिटेल ऑपरेशन की वाइस प्रेसिडेंट Vanessa Trigub से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि एपल स्टोर भारत में केवल शॉपिंग की जगह नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस, लर्निंग और क्रिएटिविटी के सेंटर बन चुके हैं।

Q. एपल के नोएडा में पहले स्टोर की ओपनिंग को लेकर आपको सबसे ज्यादा क्या उत्साहित करता है? जब भी हम भारत में कोई नया स्टोर खोलते हैं, मुझे याद आता है कि ये पल कितने खास होते हैं। यहां की एक्साइटमेंट, ग्राहकों से कनेक्शन, जो लंबे समय से इस स्टोर का इंतजार कर रहे होते हैं। यही वजह है कि Apple Noida हमारे लिए बेहद खास है। हम एक नई कम्युनिटी तक यह एक्सपीरियंस पहुंचाने जा रहे हैं।

नोएडा उत्तर भारत का बाइब्रेंट और तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। यहां के छात्र, क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर और स्टोरीटेलर्स का पैशन अद्भुत है। लोग चीजों के बारे में जानने के इच्छुक हैं, महत्वाकांक्षी हैं और यह जानना चाहते हैं कि टेक्नॉलजी कैसे उनके विचारों को आगे बढ़ा सकती है, और यही वह ऊर्जा है जिसे हमारी टीम बेहद पसंद करती हैं।

मैं खास तौर पर उत्साहित हूं कि Apple Noida एक ऐसा स्थान बने, जहां छात्र, क्रिएटर्स और एंटरप्रेन्योर एक साथ आकर हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकें और अपने विचारों को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी सपोर्ट पा सकें।

मैं चाहती हूं कि ग्राहक Today at Apple का अनुभव जरूर करें। यहां फ्री और इंटरैक्टिव सेशंस लोगों को नई स्किल्स सीखने, कुछ क्रिएटिव बनाने और अपने डिवाइसेज से और भी बहुत कुछ करने का मौका देते हैं। चाहे वह iPhone से शानदार फोटो कैप्चर करना हो या iPad/Mac पर एक बेहतर काम को आसान बनाना। हमारी टीम इसमें ग्राहकों के हर कदम पर उनका साथ देने के लिए तैयार है।

Q. एपल स्टोर्स सिर्फ सेल्स पॉइंट नहीं, बल्कि एक खास एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं। Apple Noida में ग्राहक क्या अनोखा अनुभव कर पाएंगे? कनेक्शन हमारी एपल रिटेल फिलॉसफी का सेंटर है। हमें ग्राहकों से जुड़ना और उन्हें एपल प्रोडक्ट्स व सर्विसेज के बारे में बताना बेहद पसंद है, ताकि टेक्नॉलजी के जरिए उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके। Apple Noida भी इसी विचार को अपनी अनोखी पहचान के साथ आगे बढ़ाएगा।

हमारे लिए यह जरूरी है कि हमारे स्टोर्स सिर्फ स्टोर्स न हों। वे समुदाय के केंद्र हों, जहां क्रिएटिव लोग, छात्र और बिजनेस ओनर्स हमारी टीमों से जुड़ सकें, प्रेरित हो सके और एपल टेक्नोलॉजी के साथ और आगे बढ़ सकें। Today at Apple इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां हर तरह के बैकग्राउंड वाले ग्राहक अपने लिए उपयुक्त सेशन पा सकते हैं और प्रोडक्ट्स की मदद से अपनी क्रिएटिविटी को नई दिशा दे सकते हैं।

Q. आप भारत के सभी चार एपल स्टोर ओपनिंग्स का हिस्सा रही हैं। भारत के बारे में क्या चीज आपको सबसे ज्यादा प्रेरित या उत्साहित करती है? भारत के बारे में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, वह है यहां के ग्राहकों से हमारा जुड़ाव। मैं भाग्यशाली हूं कि पिछले चारों स्टोर ओपनिंग्स का हिस्सा रही हूं और हर बार देखा है कि लोग एपल को व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने को कितना महत्व देते हैं। ग्राहक हमारे स्टोर्स में सिर्फ खरीदारी के लिए नहीं आते। वे सीखने, एक्सप्लोर करने और यह जानने आते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स से वे क्या-क्या कर सकते हैं, और उसकी ऊर्जा व उत्साह अविश्वसनीय है।

हर ओपनिंग में हम छात्रों, क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर और परिवारों से मिलते हैं, जो अपनी जिज्ञासा और क्रिएटिविटी के साथ स्टोर में आते हैं। यही हमें उर्जा देता है। हमारे स्टोर्स ऐसे स्थान बनाए गए हैं जहां लोग iPhone, iPad या Mac को खुद एक्सप्लोर कर सकें। हमारी टीम से सवाल पूछ सकें और उनकी हेल्प पा सकें, जिससे वे अपने डिवाइस का पूरा उपयोग कर सकें।