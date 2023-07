Acer Nitro 16: 32GB रैम सपोर्ट और पॉवरफुल प्रोसेसर के साथ एसर का नया लैपटॉप लॉन्च, दमदार फीचर्स से है लैस

Acer Nitro 16 Gaming Laptop Launched एसर ने आज भारत में अपने नया गेमिंग लैपटॉप एसर नाइट्रो 16 लॉन्च किया है। एसर नाइट्रो 16 की भारत में कीमत 114990 रुपये है। यह कीमत Nvidia RTX 4050 मॉडल के लिए है जो 8GB रैम और 512GB SSD स्टोरेज के साथ आता है। दोनों वेरिएंट में रैम को 32GB तक अपग्रेड करने का सपोर्ट भी है।

Acer has unveiled its latest gaming laptop the Acer Nitro 16 in India today

