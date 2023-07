50MP कैमरा 5000mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग के साथ लॉन्च हुआ OPPO K11, जानें कीमत और फीचर्स

OPPO K11 स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है। ओप्पो का यह फोन Qualcomm का ऑक्टा-कोर Snapdragon 782G चिपसेट के साथ मार्केट में उतारा गया है। इसके साथ ही फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और सेल्फी के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। ओप्पो का यह फोन 5000mAh की बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग के साथ पेश किया गया है।

