गूगल ने YouTube Music ऐप को किया रीडिजाइन, इन नए फीचर को किया गया है लिस्ट; जल्द मिलना शुरू होगा नया अपडेट

YouTube Music App New Update यूट्यूब म्यूजिक ऐप को स्किप ट्रैक को बदलने और अपने क्रोमेकास्ट-सपोर्टेड डिवाइस पर गाने डालने के लिए नया अपडेट मिला है। यूट्यूब ने एक नया जेस्चर जोड़ा है जो यूजर्स को अगले या प्रीव्यू ट्रैक पर जाने के लिए लेफ्ट या राइट स्वाइप करने की अनुमति देता है। आइए जानते हैं और कौन-कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं। (फाइल फोटो-जागरण)

YouTube Music app has received a small update users interact with it to change the skip tracks and cast songs

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Google YouTube Music को अधिक यूजर फ्रेंडली बनाने पर काम कर रहा है। कंपनी लगातार अपने यूजर्स के लिए कई बड़े अपडेट लेकर आती है। कंपनी ने यूट्यूब म्यूजिक ऐप मिनी प्लेयर में मामूली रीडिज़ाइन के साथ एक नया अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया है। YouTube म्यूजिक ऐप को स्किप ट्रैक को बदलने और अपने क्रोमेकास्ट-सपोर्टेड डिवाइस पर गाने डालने के लिए नया अपडेट मिला है। आइए डिटेल से जानते हैं YouTube Music में मिले बड़े अपडेट और बदलाव के बारे में। YouTube Music में हुए ये बड़े बदलाव रिपोर्ट के मुताबिक, यूट्यूब म्यूजिक ऐप में मिनी प्लेयर अब एक स्थायी कास्ट बटन दिखता है। इसके अलावा, अगला ट्रैक बटन हटा दिया गया है। अब, प्लेयर के पास केवल कास्ट बटन है और उसके बाद प्ले/पॉज बटन है। साथ ही, टॉप दायां कोना, जहां पहले कास्ट बटन हुआ करता था, अब उसे हटा दिया गया है और इससे ऐप का पूरा ऊपरी दायां कोना अधिक क्लीन दिखाई देता है। YouTube म्यूजिक ऐप को मिला क्रोमेकास्ट- सपोर्ट अब ऐप के भीतर का ट्रैक बटन चला गया है। यूट्यूब ने एक नया जेस्चर जोड़ा है जो यूजर्स को अगले या प्रीव्यू ट्रैक पर जाने के लिए बाएं या दाएं स्वाइप करने की अनुमति देता है। गूगल यूजर्स के लिए क्रोमेकास्ट- सपोर्टेड डिवाइस पर म्यूजिक कास्ट करना आसान बना रहा है। जल्द मिलन शुरू होगा अपडेट रिपोर्ट में कहा गया है कि Google ने अपडेटेड YouTube म्यूजिक ऐप को ग्लोबली रूप से रोल आउट करना शुरू कर दिया है और यह जल्द ही दुनिया भर के सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा। ध्यान रखें कि कुछ लोगों को बदलाव लगभग एक महीने पहले ही दिखने शुरू हो गए थे।अगर आपको नए फीचर का मजा लेना है तो आप सबसबे पहले प्लेस्टोर पर जाएं और YouTube म्यूजिक ऐप को अपडेट कर लें।

Edited By: Anand Pandey