WhatsApp पर जरूरी चैट को अब फिल्टर करना होगा आसान, कंपनी जल्द पेश करेगी नया अपडेट

WhatsApp Filter Feature अगर आप वाट्सऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। मेटा ओन प्लेटफॉर्म वाट्सऐप अपने यूजर्स के लिए नया फीचर लेकर आने वाला है। WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार वॉट्सऐप ऐप के लिए एक नया फिल्टर बटन विकसित कर रहा है। यह सुविधा फिलहाल एंड्रॉइड बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। आइए डिटेल से जानते हैं। (फाइल फोटो-जागरण)

WhatsApp is working on a new feature to filter conversations within the chat list

नई दिल्ली, टेक डेस्क। वॉट्सऐप अपने यूजर्स के लिए कई नए फीचर्स और अपडेट पेश करता रहता है। वॉट्सऐप ने हाल ही में एंड्रॉइड यूजर्स के लिए इमोजी बार के साथ री-डिज़ाइन किए गए कीबोर्ड को रोल आउट किया था। अब एक नई रिपोर्ट के अनुसार कंपनी बहुत जल्द नया फीचर पेश करने वाली है। मेटा के स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म चैट लिस्ट के भीतर कन्वर्सेशन को फिल्टर करने के लिए एक नई सुविधा पर काम कर रहा है। आइए आपको इस नए फीचर के बारे में डिटेल से जानकारी देते हैं। अब चैट को फिल्टर करना होगा आसान WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp ऐप के लिए एक नया फिल्टर बटन विकसित कर रहा है। यह सुविधा फिलहाल एंड्रॉइड बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। फीचर का उपयोग करने के लिए आपको एंड्रॉइड बीटा संस्करण 2.23.14.17 इन्स्टॉल करना होगा। रिपोर्ट में इस बात कि जानकारी दी गई है कि वॉट्सऐप ने चैट लिस्ट के टॉप पर तीन फ़िल्टर पेश करने की योजना बनाई है। चैट लिस्ट को फ़िल्टर करने की क्षमता अभी टेस्टिंग फेज में है और यह ऐप के भविष्य के अपडेट में उपलब्ध होगी। वॉट्सऐप विंडोज यूजर्स के लिए नया फीचर पेश वॉट्सऐप ने हाल ही में विंडोज यूजर्स के लिए टेक्स्ट साइज को सेट करने की क्षमता पेश की है। इस नई सुविधा का उद्देश्य यूजर्स को अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिख रहे टेक्स्ट के आकार को अपने हिसाब से सेट करने की अनुमति देता है। आप टेक्स्ट आकार बदलने की सुविधा वॉट्सऐप की ऐप सेटिंग में में पा सकते हैं। इसके अलावा, वॉट्सऐप ने टेक्स्ट आकार को तुरंत एडिट करने के लिए नए शॉर्टकट पेश किए हैं। यूजर्स टेक्स्ट आकार को बढ़ाने या घटाने के लिए CTRL +/- दबा सकते हैं, और इसे डिफ़ॉल्ट आकार पर रीसेट करने के लिए CTRL + 0 दबा सकते हैं।

