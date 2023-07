Meat Threads की दीवानगी खत्म, पहली बार कम हुए एक्टिव यूजर्स; ये है इसके पीछे वजह

Meta Threads Active Users Drop थ्रेड्स के डेली यूजर्स की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि यूजर्स द्वारा ऐप पर बिताया जाने वाला समय भी कम हो रहा है। बता दें पहले पांच दिनों में 100 मिलियन से अधिक यूजर्स रजिस्टर्ड हुए। प्लेटफॉर्म ने लॉन्च होने के एक हफ्ते से पहले ही 10 करोड़ साइन-अप का आंकड़ा पार कर लिया है। (फोटो-जागरण)

Threads is seeing a drop in daily user numbers

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। शानदार शुरुआत के बाद, इंस्टाग्राम का थ्रेड्स ऐप अब कुछ कठोर वास्तविकताओं का सामना कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, थ्रेड्स के डेली यूजर्स की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि यूजर्स द्वारा ऐप पर बिताया जाने वाला समय भी कम हो रहा है। बता दें, इससे पहले Chat GPT पर भी यूजर्स काफी कम एक्टिव हो गए हैं। लॉन्च के बाद एआई टूल्स ने काफी ज्यादा सुर्खिया बटोरी थी। आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण है। Threads पर कम हो रही एक्टिव यूजर्स की संख्या रिपोर्ट के अनुसार, सेंसर टॉवर के डेटा से पता चलता है कि एक्टिव यूजर्स और बिताया गया समय दोनों कम हो गए हैं। 11 और 12 जुलाई को, डेली एक्टिव यूजर्स की संख्या 9 जुलाई की तुलना में लगभग 20% कम थी। यही बात यूजर्स के लिए बिताए गए समय पर भी लागू होती है, क्योंकि यह 20 मिनट से घटकर 10 मिनट हो गई थी, जो 50% की गिरावट का संकेत देती है। एक अन्य ट्रैकिंग फर्म ने थ्रेड्स के लिए इसी तरह की गिरावट की सूचना दी। डेटा एनालिटिक्स कंपनी सिमिलरवेब ने भी कहा कि पिछले कुछ दिनों में थ्रेड्स के डेली एक्टिव यूजर्स 25% कम हो गए हैं। आंकड़ों के अनुसार, थ्रेड्स पर बिताया जाने वाला समय भी 20 मिनट से घटकर 8 मिनट हो गया है। Threads के हुए हैं रिकॉर्डतोड़ डाउनलोड थ्रेड्स सबसे तेजी से बढ़ने वाला ऐप बन गया क्योंकि इसके लॉन्च के पहले पांच दिनों में 100 मिलियन से अधिक यूजर्स रजिस्टर्ड हुए। इंस्टाग्राम ने 6 जुलाई को मेटा थ्रेड्स के रूप में एक नए ऐप को लॉन्च किया है। मेटा की ओर से यह प्लेटफॉर्म ट्विटर राइवल के रूप में धमाकेदार एंट्री कर चुका है। प्लेटफॉर्म ने लॉन्च होने के एक हफ्ते से पहले ही 10 करोड़ साइन-अप का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं दूसरी ओर ट्विटर का यूजर बेस कम होने की खबरें भी हैं। मेटा का नया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स आम ही नहीं, खास यूजर्स को भी लुभाता नजर आ रहा है।

Edited By: Anand Pandey