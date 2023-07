नए API नियम लागू होने के बाद Apollo और Reddit जैसे थर्ड पार्टी ऐप हुए बंद, लाखों बार हो चुके हैं डाउनलोड

New API Rules Rif Reddit के Google Play Store पर ऐप के 5 मिलियन से अधिक डाउनलोड थे। Reddit API में बदलाव के कारण व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले Reddit ऐप BaconReader को भी बंद कर दिया गया है। नाउ फॉर रेडिट ने एपीआई एक्सेस खर्चों को कवर करने के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू करने वाला है। (फाइल फोटो-जागरण)

नई दिल्ली, टेक डेस्क। 1 जुलाई को, सबसे लोकप्रिय ग्राहकों में से एक, अपोलो सहित कई थर्ड-पार्टी रेडिट ऐप्स नए एपीआई नियम लागू होते ही बंद हो गए हैं। एक महीने तक आक्रोश, विरोध और अशांति के बाद, रेडिट एपीआई की कीमत में बढ़ोतरी की है। इसकी वजह से डेवलपर्स को अपने थर्ड-पार्टी के ग्राहकों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जबकि कुछ बढ़ी हुई लागत की भरपाई के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल की ओर चले गए। आइए आपको डिटेल से बताते हैं आखिर इन ऐप्स को क्यों बंद किया गया है। इस वजह से बंद हुआ Apollo ऐप अपोलो को बंद करने से पहले, डेवलपर क्रिश्चियन सेलिग ने अपने यूजर्स के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी जरूरतों को न सुनने के लिए रेडिट की आलोचना की। सेलिग का मानना था कि रेडिट अपने मूल्य निर्धारण में बेईमान, कठोर और दंडात्मक होने के बजाय अपने यूजर्स को समझने का बेहतर प्रयास कर सकता था। सेलिग के मुताबिक, नए नियमों के तहत अपोलो को यथावत बनाए रखने के लिए उसे सालाना 20 मिलियन डॉलर खर्च करने होंगे। सब्सक्रिप्शन की पेशकश के बावजूद, ऐप की कमाई इस लागत को कवर करने के लिए अपर्याप्त होगी। BaconReader हुआ बंद Rif Reddit के Google Play Store पर ऐप के 5 मिलियन से अधिक डाउनलोड थे। Reddit API में बदलाव के कारण व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले Reddit ऐप BaconReader को भी बंद कर दिया गया है। इन परिवर्तनों से Reddit के लिए सिंक भी प्रभावित हुआ है, और इसके यूजर्स को ऐप के बंद होने की सूचना दे दी गई है। दो थर्ड-पार्टी ग्राहक अभी भी उपलब्ध होंगे, लेकिन उन्हें एपीआई एक्सेस लागत को कवर करने के लिए भुगतान करना होगा। Reddit का API एक्सेस हुआ बंद नाउ फॉर रेडिट ने एपीआई एक्सेस खर्चों को कवर करने के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू करने वाला है। अप्रैल में, Reddit ने खुलासा किया कि वह 1 जुलाई से API एक्सेस के लिए कंपनियों से शुल्क लेना शुरू कर देगा। यह मुख्य रूप से जेनरेटिव एआई के लिए बड़े भाषा मॉडल विकसित करने के लिए इस्तेमाल किए गए किसी भी डेटा की भरपाई के लिए किया गया था। रेडिट के सीईओ, स्टीव हफमैन के अनुसार, रेडिट पर डेटा अत्यधिक कीमती है, लेकिन इसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को मुफ्त में पेश करना आवश्यक नहीं है।

