Instagram और WhatsApp की तरह Telegram में आया नया फीचर, सिर्फ इन यूजर्स को मिलेगा फायदा

Telegram Stories पिछले महीने आधिकारिक घोषणा के बाद टेलीग्राम स्टोरीज अब उन लोगों के लिए शुरू हो रही है जिन्होंने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ली है। शुरुआती लोगों के लिए स्टोरी अल्पकालिक पोस्ट हैं जो इंस्टाग्राम पर टाइमलाइन के टॉप पर रहती हैं और वॉट्सऐप पर एक अलग टैब है। यूजर्स लिंक फ़ोटो वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। यूजर्स अन्य प्लेटफॉर्म की तरह टेलीग्राम स्टोरीज पर भी रिप्लाई भेज सकते हैं।

Telegram Stories are now rolling out to a select few users

