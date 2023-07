Spotify पर जल्द मिलेगा फुल-लेंथ म्यूजिक वीडियो फीचर, TikTok को मिल सकती है कड़ी टक्कर

Spotify Full Length Music Videos Feature बहुत जल्द Spotify म्यूजिक ऐप पर नया फीचर आने वाला है। नए फीचर के आने के बाद अब म्यूजिक ऐप पर म्यूजिक के साथ फुल वीडियो देखना आसान हो जाएगा। इस सप्ताह की शुरुआत में Spotify ने घोषणा की कि प्लेटफ़ॉर्म ने वीडियो के साथ 100000 से अधिक पॉडकास्ट को पार कर लिया है। (फोटो-जागरण)

नई दिल्ली, टेक डेस्क। पॉपुलर म्यूजिक प्लेटफॉर्म Spotify अपने यूजर्स के लिए कई नए अपडेट लेकर आता रहता है। अगर आप स्पॉटीफाई का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। नई रिपोर्ट के मुताबिक Spotify टेक्नोलॉजी अपने ऐप में फुल-लेंथ म्यूजिक वीडियो जोड़ने पर विचार कर रही है, जो म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को टिकटॉक और अल्फाबेट इंक के यूट्यूब के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि Spotify, जिसके पास पहले से ही वीडियो के साथ 100,000 से अधिक पॉडकास्ट हैं, ने प्रोडक्ट के बारे में भागीदारों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। हालांकि, Spotify ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। Spotify में मिल सकता है फुल-लेंथ म्यूजिक वीडियो नया फीचर कई मायनों में खास होने वाला है। नए फीचर के आने के बाद अब म्यूजिक ऐप पर म्यूजिक के साथ फुल वीडियो देखना आसान हो जाएगा। बता दें, Spotify पहले से ही संगीतकारों को 10 सेकंड से कम समय के "Canvases" या लूपिंग GIF अपलोड करने की अनुमति देता है। इस फीचर की मदद से यूजर्स म्यूजिक बजने के दौरान स्क्रीन को पॉप्युलेट करते हैं। इस साल की शुरुआत में, कंपनी ने "Clips" नामक एक फीचर शुरू किया, जो 30 सेकंड से छोटे वीडियो हैं। इसकी मदद से क्रिएटर्स अपने म्यूजिक सॉन्ग को कम टाइम में यूजर्स के लिए पेश करते हैं। YouTube और TikTok के दे सकता है कड़ी टक्कर कंपनी ने मार्च में एक नया, टिकटॉक-एस्क म्यूजिक होम स्क्रीन भी लॉन्च किया, जो यूजर्स को पूरा ट्रैक सुनने से पहले सामने आए वीडियो का प्रीव्यू करने और स्वाइप करने की अनुमति देता है। इस सप्ताह की शुरुआत में, Spotify ने घोषणा की कि प्लेटफ़ॉर्म ने वीडियो के साथ 100,000 से अधिक पॉडकास्ट को पार कर लिया है। Spotify YouTube और TikTok द्वारा जेन Z दर्शकों के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा का जवाब दे रहा है।

