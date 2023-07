अब एपल यूजर्स नहीं ले पाएंगे Spotify का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, ये है इसके पीछे बड़ी वजह

Spotify Subscription in Apple Device ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने उन यूजर्स को ईमेल भेजना शुरू कर दिया है जो ऐप स्टोर सब्सक्रिप्शन का इस्तेमाल करके भुगतान करते हैं। कंपनी ने ईमेल में कहा गया है कि जिन यूजर्स ने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया था अब बिलिंग डेट के अंत में उनका अकाउंट ऑटोमैटिक रूप से फ्री विज्ञापन-सपोर्टेड सर्विस पर स्विच हो जाएगा। (फाइल फोटो-जागरण)

Spotify has prohibited users to sign up for its Premium subscription through the Apple App Store.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Apple App Store पॉलिसी को लेकर Spotify का हिस्ट्री काफी विवादित रही है। अब, सात साल हो गए हैं जब Spotify ने यूजर्स को Apple ऐप स्टोर के माध्यम से इसकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए साइन अप करने से बैन कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, Spotify अब उन ग्राहकों को एपल के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके भुगतान जारी रखने की अनुमति नहीं देगा, जिन्होंने पहले ऐप स्टोर के माध्यम से इसकी स्ट्रीमिंग म्यूजिक सर्विस का सब्सक्रिप्शन लिया है। यूजर्स को मेल भेज रहा Spotify ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने उन यूजर्स को ईमेल भेजना शुरू कर दिया है जो ऐप स्टोर सब्सक्रिप्शन का इस्तेमाल करके भुगतान करते हैं ताकि उन्हें बताया जा सके कि उन्हें भुगतान ऑप्शन में बदलाव करने की जरूरत होगी। Spotify ने हाल ही में एक ईमेल में अपने ग्राहकों से कहा है कि हम आपसे संपर्क कर रहे हैं क्योंकि जब आप Spotify प्रीमियम में शामिल हुए थे तो आपने सब्सक्रिप्शन लेने के लिए Apple की बिलिंग सर्विस का इस्तेमाल किया था। दुर्भाग्य से, हम अब उस बिलिंग पद्धति को भुगतान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। Spotify ने दिया Email पर जवाब ईमेल में कहा गया है कि जिन यूजर्स ने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया था अब बिलिंग डेट के अंत में, उनका अकाउंट ऑटोमैटिक रूप से फ्री विज्ञापन-समर्थित सर्विस पर स्विच हो जाएगा। नई सब्सक्रिप्शन शुरू करने के लिए, ग्राहकों को Spotify द्वारा स्वीकार की जाने वाली भुगतान विधियों में से एक के माध्यम से भुगतान करना होगा, जिसमें क्रेडिट कार्ड और PayPal शामिल हैं। इसके बाद यूजर्स के पास Spotify.com पर अपने अकाउंट में लॉग इन करके प्रीमियम अकाउंट में अपग्रेड करने का ऑप्शन होगा। क्या है पूरा मामला 2019 में, Spotify ने यूरोपीय आयोग में शिकायत दर्ज की, जिसमें दावा किया गया कि Apple के ऐप स्टोर नियमों ने EU प्रतिस्पर्धा कानूनों का उल्लंघन किया है। Apple ने अपनी नियामक फाइलिंग में कहा कि उसने Spotify के 100 मिलियन से अधिक प्रीमियम ग्राहकों में से केवल 680,000 के लिए सब्सक्रिप्शन भुगतान पर 15% शुल्क एकत्र किया। Spotify ने Google की Play Store नीतियों पर भी आपत्ति जताई, जो खरीदारी पर एक प्रतिशत शुल्क भी लेती है।

