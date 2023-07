अलर्ट! चीन को डेटा भेजते हुए पकड़े गए 2 स्पाइवेयर ऐप्स, 10 लाख से ज्यादा यूजर्स कर चुके हैं डाउनलोड

Spyware Apps मोबाइल साइबर सुरक्षा कंपनी Pradeo ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट में खुलासा किया कि गूगल प्ले स्टोर पर दो ऐसी एप्लिकेशन मौजूद हैं जो यूजर्स की पर्सनल डेटा को चुरा रहे हैं। ये स्पाइवेयर ऐप्स फाइल मैनेजमेंट टूल के रूप में दिखावा कर रहे हैं जबकि वे चुपचाप संवेदनशील यूजर्स का डेटा चुरा रहे हैं। आइए डिटेल से नजर डालते हैं। (फाइल फोटो-जागरण)

Over 1.5 million Android smartphone users’ data has been compromised by these two spyware apps

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। साइबर अपराधी तेजी से सुरक्षा जांच से बचने और एंड्रॉइड स्मार्टफोन में अपने ऐप्स घुसाने में कामयाब हो रहे हैं। गूगल प्ले स्टोर पर लाखों ऐसी ऐप मौजूद हैं जो यूजर्स का डेटा चुराती हैं और उन्हें भनक तक नहीं होने देती है। ईमेल, सोशल मीडिया और टेक्स्ट पर मिले लिंक से या ऐप स्टोर से डाउनलोड होने वाली ऐप मालवेयर से इन्फेक्टेड होती हैं। मालवेयर फैलाने वाले स्कैमर्स यूजर्स के लिए खतरा बन गए हैं। Google Play Store पर मौजूद दो स्पाइवेयर ऐप्स को खोज गया है जिसके 1.5 मिलियन यूजर्स हैं। चीन को डेटा भेजते हुए पकडे गए 2 स्पाइवेयर ऐप्स मोबाइल साइबर सुरक्षा कंपनी Pradeo ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट में खुलासा किया कि गूगल प्ले स्टोर पर दो ऐसी एप्लिकेशन मौजूद हैं जो यूजर्स की पर्सनल डेटा को चुरा रहे हैं। ये स्पाइवेयर ऐप्स फाइल मैनेजमेंट टूल के रूप में दिखावा कर रहे हैं जबकि वे चुपचाप संवेदनशील यूजर्स का डेटा चुरा रहे हैं। जरूरी बात ये है कि ये यूजर्स कि डेटा को चीन कि सर्वर पर भेज रहा था। 1 मिलियन से ज्यादा बार हो चुके हैं डाउनलोड File Recovery and Data Recovery ऐप को करीब 10 लाख से ज्यादा यूजर्स ने डाउनलोड किया है, वहीं "File Manager" ऐप के करीब 5 लाख डाउनलोड हैं। इन दोनों ऐप्स का दावा है कि वे यूजर्स का कोई भी संवेदनशील डेटा इकट्ठा नहीं करते हैं। Pradeo की रिपोर्ट के अनुसार, पता चलता है कि दोनों ऐप डिवाइस से ही यूजर्स की कॉन्टैक्ट लिस्ट और ईमेल, सोशल नेटवर्क, मीडिया, रियल टाइम जैसे सभी जुड़े अकाउंट से व्यक्तिगत डेटा एकत्र कर रहे हैं। Android ऐप्स को डाउनलोड करते समय इन बातों का रखें ध्यान ऐप डाउनलोड करने से पहले उसका रिव्यु जरूर पढ़ें। ऐप को परमिशन देने से पहले हर चीज पर नजर रखें। ऐसे खतरों से बचने के लिए अपने फोन में एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर इन्स्टॉल करें। एंड्रॉइड फोन को समय-समय पर अपडेट करते रहें।

Edited By: Anand Pandey