अब Google Photo में वीडियो एडिट करना होगा आसान, कंपनी ने जोड़े 12 नए वीडियो इफेक्ट; कंट्रोल भी हुआ रीडिजाइन

Google Photos App Video Editing Feature Google ने गूगल फोटो में 12 नए वीडियो इफेक्ट जोड़े हैं। इसमें डस्ट मैक्स ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म लाइट लीक और बहुत कुछ शामिल हैं। नए वीडियो इफेक्ट जोड़ने के अलावा Google ने यूजर्स के लिए चीजों को आसान बनाने के लिए वीडियो प्लेबैक कंट्रोल को भी अपडेट किया है। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। (फोटो-जागरण)

Google Photos app is receiving some new video editing features in the form of video effects

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Google फोटो संभवतः एंड्रॉइड इकोसिस्टम में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले गैलरी ऐप्स में से एक है। ऐप एंड्रॉइड का डिफ़ॉल्ट है और क्लाउड बैकअप, फोटो और वीडियो एडिटिंग विकल्पों की एक विस्तृत सीरीज और बहुत कुछ जैसी कई सुविधाएं प्रदान करता है। एक रिपोर्ट में कि फोटो ऐप को वीडियो एडिट और बेहतर मीडिया कंट्रोल के लिए कई नए एडिटिंग फीचर पेश कर रहा है। आइए आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी देते हैं। Google Photo में मिले कई दमदार फीचर नए अपडेट के साथ, Google Photo ऐप को वीडियो के लिए कुछ नए विशेष प्रभाव मिल रहे हैं। नए वीडियो एडिटिंग इफेक्ट के भीतर एक नए प्रभाव टैब के अंदर पाए जा सकते हैं। एक बार जब यूजर्स इफ्फेक्ट विकल्प का चयन करते हैं, तो फोटो ऐप नए जोड़े गए इफेक्ट को डाउनलोड करता है और फिर यूजर्स को उन्हें उस वीडियो में लागू करने देता है जिसे वे इस समय एडिटिंग कर रहे हैं। गूगल ने जोड़े 12 नए वीडियो इफेक्ट Google ने विभिन्न उपयोग परिदृश्यों के आधार पर 12 नए वीडियो इफेक्ट जोड़े हैं। इसमें डस्ट मैक्स, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म, लाइट लीक और बहुत कुछ शामिल हैं। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि नए वीडियो इफेक्ट एंड्रॉइड 14 बीटा 3 और एंड्रॉइड 13 दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले Google Photo ऐप पर उपलब्ध हैं। इसका मतलब है कि नया फीचर अभी सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है। Video playback कंट्रोल्स हुआ रीडिजाइन नए वीडियो इफेक्ट जोड़ने के अलावा, Google ने यूजर्स के लिए चीजों को आसान बनाने के लिए वीडियो प्लेबैक कंट्रोल को भी अपडेट किया है। फोटो ऐप में अब मीडिया प्लेबैक के लिए कुछ नए बटन हैं। प्ले और पॉज़ बटन के अलावा, यूजर्स को अब इंटरफेस में स्किप फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन भी दिखाई देंगे। इसके अलावा, Google ने पुरानी फ्लोटिंग बॉक्स शैली को हटा दिया है और फुल-स्क्रीन लाया है। यह विशेष परिवर्तन न केवल फोटो पर बल्कि अन्य Google ऐप्स पर भी लागू है।

Edited By: Anand Pandey