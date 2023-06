Google Calendar को मिला फोकस टाइम के लिए Mute Notifications फीचर, सिर्फ ये यूजर्स उठा सकते हैं फायदा

Google Calendar नई गूगल कैलेंडर सेटिंग यूजर्स को Google चैट में Do Not Disturb फीचर के साथ फोकस टाइम को सहजता से एकीकृत करने में सक्षम बनाती है। फोकस टाइम के साथ सीधे कैलेंडर से चैट नोटिफिकेशन के साथ म्यूट कर सकेंगे। फोकस टाइम के साथ कैलेंडर में मिला ये खास फीचर यूजर्स के लिए काफी मददगार साबित होगा। (फाइल फोटो-जागरण)

नई दिल्ली, टेक डेस्क। यूजर्स को उनके फोकस समय के दौरान बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए, Google ने कैलेंडर में एक एक नया फीचर दिया है। यह फीचर यूजर्स को उनके फोकस सत्र (Focus Sessions) की अवधि के लिए नोटफिकेशन को म्यूट करने की अनुमति देती है। नया फीचर Google चैट में डू नॉट डिस्टर्ब फीचर और कैलेंडर में फोकस टाइम फीचर के साथ आया है। नोटिफिकेशन को म्यूट करने से यूजर्स बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। आइए डिटेल से जानते हैं गूगल कैलेंडर में मिले नए फीचर के बारे में। Google Calendar में मिले ये दो नए फीचर नई गूगल कैलेंडर सेटिंग यूजर्स को Google चैट में Do Not Disturb फीचर के साथ फोकस टाइम को सहजता से एकीकृत करने में सक्षम बनाती है। पहले, यूजर्स कैलेंडर में फोकस टाइम के साथ अलग समय निर्धारित कर सकते थे। नए फीचर के साथ अब सीधे नोटिफिकेशन के को म्यूट कर सकेंगे। इससे यूजर्स की समय की बचत होगी और यूजर्स अपना काम आराम से कर सकेंगे। फोकस टाइम के साथ सीधे कैलेंडर से चैट नोटिफिकेशन के साथ म्यूट कर सकेंगे। फोकस टाइम के साथ कैलेंडर में मिला ये खास फीचर यूजर्स के लिए काफी मददगार साबित होगा। ये यूजर्स उठा पाएंगे फायदा यह सुविधा एंटरप्राइज स्टैंडर्ड, एंटरप्राइज प्लस, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस प्लस, एजुकेशन स्टैंडर्ड, एजुकेशन प्लस और गैर-लाभकारी संस्थाओं के यूजर्स के लिए उपलब्ध है। कब होगा रोलआउट इस फीचर का रोलआउट धीरे-धीरे होगा। रैपिड रिलीज डोमेन में फीचर के लिए 15 दिनों तक का क्रमिक रोलआउट 28 जून से शुरू होगा। शेड्यूल्ड रिलीज डोमेन के लिए, रोलआउट 12 जुलाई से शुरू होगा। वहीं दूसरी ओर, Google ने मीट के लिए एक नया Q&A और पोल फीचर भी जोड़ा है। यह फीचर पहले नियमित बैठकों के लिए उपलब्ध थी। प्रश्नोत्तर और पोल यूजर्स को लाइव-स्ट्रीम मीटिंग के दौरान दूसरों के साथ बेहतर सहयोग करने की अनुमति देते हैं।

