Twitter की स्टोरेज को लेकर Elon Musk ने यूजर्स से मांगी माफी, इन 3 ऐप से की तुलना

नई दिल्ली, टेक डेस्क। जब से अरबपति एलन मस्क ने Twitter पर कब्जा किया है, तब से वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कई बदलाव कर रहे हैं। पिछले साल, उन्होंने "ट्विटर 2.0 द एवरीथिंग ऐप" की योजना की घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसमें एन्क्रिप्टेड डायरेक्ट मैसेज (DM), लंबे-चौड़े ट्वीट और पेमेंट जैसे फीचर्स होंगे।

मस्क लगातार माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के बारे में नई फीचर और अपडेट के बारे में यूजर्स को सूचित करते रहते हैं। अब अरबपति ने एक नए ट्वीट में जानकारी दी है कि यह एप्लिकेशन फोन में बहुत ज्यादा जगह लेती है। उन्होंने इसके लिए यूजर्स से माफी भी मांगी है। आइए आपको पूरी खबर डिटेल से समझाते हैं।

एलन मस्क ने माइक्रोब्लॉगिंग बर्ड ऐप ट्विटर द्वारा लिए गए ज्यादा स्टोरेज के लिए यूजर्स से माफी मांगी है। एलन मस्क ने ट्विटर पर एक इमेज शेयर किया है। शेयर किए गए एक स्क्रीनशॉट में, उन्होंने हाइलाइट किया कि ट्विटर ऐप ने लगभग 9.52 जीबी स्टोरेज को कंज्यूम किया है वहीं वॉट्सऐप और डिस्कोर्ड ने क्रमशः 1.3 जीबी और 2 जीबी की खपत की। पॉर्न हब ने 11 जीबी स्टोरेज का दावा किया था। मस्क ने ट्वीट किया और ऐप के स्पेस कंजम्पशन के लिए माफी मांगी।

Sorry this app takes up so much space pic.twitter.com/bCCfcOhNJt