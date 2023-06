Vastu Tips for Kitchen: किचन में इन चीजों को रखने से नाराज होती हैं मां लक्ष्मी, आज ही कर दें बाहर

Vastu Tips for Kitchen हर व्यक्ति अपने घर की उन्नति चाहता है। घर बनवाते समय अगर वास्तु नियमों को ध्यान में रखा जाए तो व्यक्ति कई तरह की समस्याओं से बच सकता है। रसोई घर का एक अहम हिस्सा है। वास्तु शास्त्र में ऐसी कुछ चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें किचन में नहीं रखना चाहिए। वरना व्यक्ति की जेब खाली होने लगती है।

Vastu Tips for Kitchen किचन में क्या नहीं रखना चाहिए।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, अध्यात्म डेस्क। Vastu Tips for Kitchen: वास्तु शास्त्र हिंदू प्रणाली में सबसे पुराने विज्ञानों में से एक है। वास्तु शास्त्र में दिशाओं का बहुत ही महत्व है। इस शास्त्र में घर-परिवार की खुशहाली के लिए बहुत से नियम बताए गए हैं। ऐसे ही कुछ नियम रसोईघर को लेकर भी बताए गए हैं। अगर इनका ध्यान न रखा जाए तो व्यक्ति को आर्थिक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। रसोई में न रखें ऐसे बर्तन वास्तु शास्त्र के अनुसार, कभी भूलकर भी अपने रसोई घर में टूटे हुए या चटके हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए। टूटे हुए बर्तनों का प्रयोग करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इन चीजों को घर में रखने की है मनाही घर में फर्स्ट एड किट होनी चाहिए लेकिन इसे किचन में रखने की मनाही है। साथ ही अपनी रसोई में कभी भी आईना नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में लड़ाई-झगड़े की संभावना बढ़ जाती है। इस आदत से नाराज होती हैं लक्ष्मी अपने किचन में हमेशा उपयोगी चीजों को ही रखना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि रसोई में बेकार का सामान या कूड़ा-कचरा जमा ना हो। वास्तु शास्त्र के अनुसार, सिंक में रात के समय जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। ऐसा करने पर माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। तुरंत हटा दें ऐसी चीजें खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक सामान को तुरंत रसोई से बाहर कर देना चाहिए या फिर उन्हें ठीक करवा लेना चाहिए। वास्तु शास्त्र में माना गया है कि ऐसी चीजें बच्चों के करियर पर प्रभाव डाल सकती हैं। अगर आपकी रसोई में भी ये चीजें हैं तो इन्हें आज ही बाहर कर दें। डिसक्लेमर: 'इस लेख में निहित किसी भी जानकारी/सामग्री/गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त, इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।'

Edited By: Suman Saini