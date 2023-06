Vastu Tips for Home: घर में हमेशा भरकर रखनी चाहिए ये चीजें, वरना खाली होने लगती है जेब

Vastu Tips for Home वास्तु शास्त्र हिंदू प्रणाली में सबसे पुराने विज्ञानों में से एक है। वास्तु शास्त्र में दिशाओं का बहुत ही महत्व है। घर में मौजूद अलमारी जैसी बड़ी चीज से लेकर सुई जैसी छोटी चीज तक के वास्तु उपाय बताए गए हैं। जिनका ध्यान रखा जाए तो व्यक्ति कई तरह की परेशानियों से बच जाता है। आइए जानते हैं घर संबंधी वास्तु नियम

house related vastu rules घर में कौन-सी चीजें कभी खाली नहीं रखनी चाहिए।

नई दिल्ली, अध्यात्म डेस्क। Vastu Tips for Home: वास्तु शास्त्र की मानें तो घर में ऐसी कई चीजें होती हैं जिन्हें खाली रखने से वास्तु दोष पैदा हो सकता है। चलिए जानते हैं कि वह कौन-सी चीजें हैं जिनके खाली होने पर व्यक्ति को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। कभी खाली न रखें ये चीज अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्स कभी खाली ना रहे तो इसमें कुछ ना कुछ जरूर रखना चाहिए वास्तु के अनुसार परसों खाली रखने की माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। जहां भी आप अनाज रखते हैं वह पात्र कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से अन्नपूर्णा माता नाराज हो सकती हैं। इसलिए अपने अनाज के भंडार को हमेशा भरकर रखें। तिजोरी में रखें ये चीज अपनी तिजोरी को भी खाली नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर आपके घर से प्रस्थान कर सकती हैं। इसके स्थान पर आप लाल कपड़े में कौड़ी, गोमती चक्र या फिर हल्दी आदि लपेटकर रख सकते हैं। समृद्धि के लिए करें ये उपाय पूजा के जल के पात्र को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। भगवान की कृपा पाने के लिए हमेशा जल के पात्र को भरा रखें। पूजा के जल पात्र में गंगाजल और तुलसी के पत्ते हमेशा रखने चाहिए। इस उपाय को करने से भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है और घर में सुख-समृद्धि आती है। इससे आती है आर्थिक तंगी वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार बाथरूम में बाल्टी कभी भी खाली नहीं रहनी चाहिए। इसलिए हमेशा इसमें पानी भरकर रखें। खाली बाटी रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। साथ ही घर में टूटी-फूटी बाल्टी रखने से भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। डिसक्लेमर: 'इस लेख में निहित किसी भी जानकारी/सामग्री/गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त, इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।'

Edited By: Suman Saini