Vastu Tips for Clothes: कपड़ो के रंग का चुनाव करते समय इन बातों का रखें ध्यान, प्रभावित होता है भाग्य

Vastu Tips for Clothes हम कपड़े खरीदते समय कई चीजों का ध्यान रखते हैं। जैसे कि कपड़ा आरामदायक होना चाहिए फैशन के अनुसार होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे कपड़ों का रंग भी हमें प्रभावित करता है। अगर कपड़ो का चुनाव करते समय वास्तु शास्त्र का ध्यान रखा जाए तो यह कपड़े आपके जीवन में समृद्धि का कारण बनते हैं।

Vastu Tips for Clothes वास्तु के हिसाब से किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए।

नई दिल्ली, अध्यात्म डेस्क। Vastu Tips for Clothes: जिस प्रकार वास्तु शास्त्र में घर के लिए नियम बताए गए हैं उसी प्रकार कपड़ो के रंग को लेकर भी कुछ नियम बताए गए हैं। अगर हम वास्तु नियमों के अनुसार वस्त्र धारण करते हैं तो इसका हमें विशेष लाभ मिलता है। आइए जानते हैं कपड़ों के रंग को लेकर वास्तु शास्त्र में क्या कहा गया है। कब खरीदने चाहिए कपड़े वास्तु शास्त्र में कपड़े खरीदने के लिए सोमवार और शुक्रवार का दिन शुभ बताया गया है। वहीं मंगलवार और शनिवार के दिन कपड़ों की खरीदारी करने की मनाही है। इससे वास्तु दोष लग सकता है। कैसा होना चाहिए रंग अगर आप जीवन में सुख शांति और सकारात्मक विचार बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सफेद वस्तुओं का चयन करना चाहिए। साथ ही सफेद रंग नकारात्मक सोच से भी बचाता है। वहीं धन और संतान की प्राप्ति के लिए पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। सफलता प्राप्ति के लिए भी पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। कुंवारे लोगों को काला रंग कम पहनना चाहिए। क्योंकि इससे शादी होने में देरी होती है। वहीं गुलाबी, नारंगी और हल्के रंगों को पहनने से शादी के योग जल्दी बनते हैं। ना पहले इस तरह के कपड़े वास्तु शास्त्र के अनुसार, कपड़ों को धारण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। एक ही कपड़े को बार-बार पहनने से स्वास्थ्य और धन पर प्रभाव पड़ता है। वास्तु शास्त्र में गंदे कपड़े पहनना भी शुभ नहीं माना गया। गंदे कपड़े पहनकर पूजा करने से आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है। बिना धोए कपड़े पहनने से जीवन में आर्थिक समस्याएं आती हैं। डिसक्लेमर: 'इस लेख में निहित किसी भी जानकारी/सामग्री/गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त, इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।'

Edited By: Suman Saini