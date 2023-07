Lal Kitab ke Upay: आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए करें लाल किताब के ये 10 आसान उपाय, होगा लाभ

Lal Kitab ke Upay लाल किताब ज्योतिष विद्या के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित एक पुस्तक है। वैदिक ज्योतिष में लाल किताब का खास महत्व माना गया है। इस किताब में ऐसे कई आसान उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाने से व्यक्ति की कुंडली में मौजूद ग्रह से छुटकारा मिलता है।

नई दिल्ली, अध्यात्म डेस्क। Lal Kitab ke Upay: लाल किताब में कई प्रकार की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आसान उपाय उपाय बताए गए हैं। माना जाता है कि इन उपायों को निरंतर करने से कई प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझ रहा है तो उसे लाल किताब के ये आसान उपाय जरूर करने चाहिए। क्यों खास है लाल किताब इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें बताए गए टोटके, ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचाने में कारगर साबित होते हैं। यह टोटके इतने सरल है कि कोई भी इन्हें आसानी से कर सकता है। लाल किताब में व्यक्ति की धन से लेकन अन्य कई तरह की समस्याओं जैसे- पारिवारिक, स्वास्थ्य, कार्य क्षेत्र या शादी-विवाह से जुड़े मसलों का भी हल दिया गया है। ये हैं लाल किताब के उपाय करियर या व्यापार में किसी तरह की बाधा आ रही हो कुत्ते को रोटी खिलाना उत्तम रहता है। किसी यात्रा पर जाने से पहले थोड़ा गुड़ खाने के बाद पानी पीएं। इससे यात्रा मंगलमय होती है। घर में बड़ी-बुजुर्ग महिलाओं की सेवा और सम्मान करें। रोज घर के बड़े-बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद जरूर लें। घर में गाय पालना बहुत ही शुभ माना गया है। काले रंग की गाय अधिक लाभकारी होती है। गर्मियों में रास्ते पर राहगीरों के लिए पीने के ठंडे जल की व्यवस्था करें। तर्जनी उंगली में चांदी की अंगूठी धारण करें। मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही शुभ माना गाया है इसलिए अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर रखें। शनिवार के दिन सूखा नारियल लेकर उसे बहती नदी के जल में प्रवाहित कर दें। इससे आर्थिक तंगी में लाभ मिलता है। डिसक्लेमर: 'इस लेख में निहित किसी भी जानकारी/सामग्री/गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त, इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।'

