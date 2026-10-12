घर में खाली गमले रखना सही है या गलत? समझें वास्तु के नियम वरना बढ़ सकती है कंगाली

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। घर में पेड़-पौधे लगाना भला किसी अच्छा नहीं लगता है। अगर हम वास्तु की मानें तो इसे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और वातावरण भी शुद्ध होता है। हालांकि, आपको पौधे हमेशा सही दिशा में लगाने चाहिए जिससे उसके पूर्ण लाभ मिलें।

वास्तु के अनुसार, सुंदर और स्वस्थ पौधों वाले गमले धन और समृद्धि के लिए भी शुभ होते हैं और खाली गमलों को लेकर मन में कई सवाल आते हैं। जैसे अगर गमले किसी वजह से खाली हैं, तो क्या इसमें नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है? क्या खाली गमले दरिद्रता को आकर्षित करते हैं? क्या इन्हें किसी भी स्थान पर रखना वास्तु दोष का कारण बनता है? आइए आपको बताते हैं घर में खाली गमलों के लिए क्या कहते हैं वास्तु के नियम?

क्या घर में खाली गमले रखना ठीक है? आमतौर पर लोग घर में खाली गमला न रखने की सलाह देते हैं, लेकिन घर में एक ऐसी जगह है जहां आप इन्हें रखें तो इसके लाभ होते हैं। अगर आपका घर दक्षिणमुखी है या घर में कोई ऐसा कमरा है जो वास्तु के नियमों के अनुसार नहीं है, तो दक्षिण दिशा में खाली गमला रखने से उस स्थान का वास्तु दोष दूर हो सकता है। भले ही आपका घर वास्तु के सभी नियमों के अनुरूप क्यों न हो, आपको घर की दक्षिण दिशा में खाली गमला जरूर रखना चाहिए। यह आपको कई समस्याओं से बचाता है।

खाली गमला बुरी नजर से बचाता है अगर आपके घर की दक्षिण दिशा में खाली गमला रखा होता है, तो यह घर को बुरी नजर और नेगेटिविटी से बचाता है। अगर आप घर के दक्षिणी हिस्से में खाली गमला रखते हैं, तो माना जाता है कि इससे राहु के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। वास्तु की मानें तो इससे अचानक आने वाली मुसीबत की संभावना खत्म हो जाती है और तरक्की में आने वाली रुकावटें भी दूर होती हैं।