Dream Astrology: सपने में दिखाई देने वाली ये चीजें होती हैं शुभ, खुलते हैं उन्नति के रास्ते

Dream Astrology सपनों का भी एक शास्त्र होता है जिसे स्वप्न शास्त्र कहा जाता है। इसके अनुसार सपने में दिखने वाली वस्तुएं या घटनाएं व्यक्ति के भविष्य को लेकर कुछ-न-कुछ संदेश देती हैं। यह संदेश शुभ या अशुभ दोनों हो सकते हैं। स्वपन शास्त्र में कुछ ऐसी घटनाओं और चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें देखने पर भविष्य में इसके शुभ परिणाम मिलते हैं।

Dream Astrology सपने में दिखने वाली शुभ चीजें।

HighLights हर सपना देता है शुभ या अशुभ संकेत सपने में दिखने वाली घटनाओं का भविष्य से होता है संबंध सपने में इन चीजों को देखना माना जाता है शुभ

नई दिल्ली, अध्यात्म डेस्क। Dream Astrology: सोना एक स्वाभाविक क्रिया है। इससे न केवल हमारे शरीर को आराम मिलता है बल्कि व्यक्ति को नए दिन की शुरुआत के लिए ऊर्जा भी मिलती है। सोते समय सपनों का आना भी एक स्वाभाविक क्रिया ही है। लेकिन स्वप्न शास्त्र के अनुसार, हर सपना कुछ-न-कुछ संदेश देता है। चलिए जानते हैं कि स्वप्न शास्त्र के अनुसार, किन सपनों को देखना शुभ माना जाता है। सपने में पानी का अर्थ स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में कोई झरना देखना या नदी के किनारे पर जाकर पानी पीना एक शुभ संकेत होता है। इस तरह का सपना देखने वाले लोग भाग्यशाली समझे जाते हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में कुछ बड़ा और अच्छा परिवर्तन होने वाला है। ये संकेत हैं शुभ सपने में अगर आप मंदिर देखते हैं या फिर मंदिर के पुजारी से खुद को प्रसाद के रूप में नारियल, मिठाई आदि लेते हुए देखते हैं तो यह सपना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्रकार के सपने देखने का अर्थ है कि आपको जल्द ही कोई खुशखबरी मिलने वाली है। इस प्रकार के सपने का अर्थ यह भी है कि आपको जीवन में उन्नति मिलने वाली है। इन चीजों के दिखने का अर्थ अगर आपको सपने में गुलाब का फूल दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपका कोई रूका हुआ काम जल्द ही पूरा होने वाला है। वहीं, अगर आपको सपने में तोता दिखाई देता है तो यह भी एक शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि जल्द ही आपके जीवन में किसी शुभ काम की शुरुआत होने वाली है। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि आपको अपने करियर में प्रगति मिलेगी। डिसक्लेमर: 'इस लेख में निहित किसी भी जानकारी/सामग्री/गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त, इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।'

Edited By: Suman Saini