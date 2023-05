Vastu Tips: बिना पैसे दिए किसी से मांगकर न करें इन चीजों का इस्तेमाल, वरना उठाना पड़ सकता है आर्थिक जोखिम

नई दिल्ली, अध्यात्म डेस्क। (Do not use these things without paying) अमूमन जरूरत पड़ने पर हम कई बार कुछ चीजें दूसरों से मांगकर काम चला लेते हैं। पर कई बार ऐसा करना भारी पड़ सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी कई चीजें बताई गई हैं जिन्हें बिना पैसे दिए इस्तेमाल करने से व्यक्ति को आर्थिक संकट झेलना पड़ता है। या फिर ये चीजें घर में कलह का कारण बनती हैं।

भूलकर भी न मांगे ये चीज

नमक हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। कई लोगों की आदत होती है कि अगर खाना बनाते समय नमक खत्म हो जाए तो पड़ोसी से मांगकर इस्तेमाल कर लेते हैं। नमक हमेशा खरीदकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। नमक का मांगकर उपयोग करने से जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस ऋण की भरपाई मरने के बाद भी करनी पड़ती है।

नष्ट होती है शांति

ज्यादातर लोग घर में दही जमाने के लिए पड़ोसी के घर मांगकर दही ले आते हैं। माना जाता है कि इससे घर की शांति नष्ट होती है। इसलिए दही की प्रयोग खरीदकर ही करना चाहिए।

सुई बन सकती है कलह का कारण

सुई का इस्तेमाल लगभग हर घर में होता है। सुई का संबंध भी ज्योतिष में शनि से माना गया है। अगर आप किसी से मांगकर सूई का उपयोग कर रहें है तो आप अनजाने में उस व्यक्ति के हिस्से का शनि प्रभाव अपने ऊपर ले रहे हैं। यह घर में कलह का कारण बन सकता है। इसलिए सुई का उपयोग हमेशा खरीदकर ही करें।

झेलनी पड़ती है आर्थिक तंगी

लोहे का संबंध शनि देव से है। इसलिए लोहे से बनी चीजों का इस्तेमाल मांगकर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक तंगी बढ़ती है साथ ही घर की शांति भी भंग होती है।

शनिदेव होते हैं रुष्ट

सरसों के तेल का उपयोग कभी भी मांगकर नहीं करना चाहिए। इससे शनिदेव रुष्ट होते हैं और आपको इसके विपरीत परिणाम झेलने पड़ते हैं।

मित्रता में आती है दरार

रुमाल को भी पैसे दिए बिना इस्तेमाल करना अपशगुन हो सकता है। एक मान्यता यह भी है कि किसी से रुमाल लेने से मित्रता में दरार आ सकती है। इसके अलावा काला तिल, माचिस, पूजा की सामग्री और दूध आदि का भी मांगकर इस्तेमाल करना आपको समस्या में डाल सकता है।

writer- Suman Saini

डिसक्लेमर: 'इस लेख में निहित किसी भी जानकारी/सामग्री/गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त, इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।'