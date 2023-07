Astro Tips: अपनाएं नारियल के उपाय, पैसों की तंगी से लेकर नजर दोष तक से मिलेगा छुटकारा

Astro Tips हिंदू धर्म में नारियल को बहुत ही शुभ माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल पूजा-पाठ में शामिल होने वाली एक आवश्यक वस्तु है। इसके बिना कोई भी शुभ कार्य पूरा नहीं होता। साथ ही ज्योतिष शास्त्र में भी इसके कुछ उपाय बताए गए हैं। जिन्हें करने से व्यक्ति की कई समस्याओं का निजात हो जाता है।

Astro Tips पैसों की तंगी के लिए नारियल के उपाय।

नई दिल्ली, अध्यात्म डेस्क। Astro Tips: नारियल का प्रयोग आपकी सेहत के साथ-साथ आपकी धन की स्थिति को भी बेहतर कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र में नारियल के कुछ आसान उपाय बताए गए हैं। जिन्हें करने से धन की समस्या से लेकर अन्य कई परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। आइए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में नारियल के कौन-से उपाय बताए गए हैं। बुरी नजर के लिए करें ये उपाय अक्सर छोटे बच्चों को बुरी नजर लग जाती है। जिस बच्चे को नजर लगी है उसके सिर से लेकर पैर तक नारियल को 11 बार वारें। फिर उस नारियल को किसी एकांत जगह पर जला दें। उसके बाद जले हुए नारियल को जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से बच्चे पर से बुरी नजर का नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाता है। प्रसन्न होंगी मां लक्ष्मी अगर हाथ में पैसा नहीं टिकता तो ऐसे में आपको नारियल का ये उपाय जरूर करना चाहिए। शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद लाल वस्त्र धारण करके माता लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद एक जटा वाला नारियल, कमल फूल, सफेद कपड़ा, दही, सफेद मिठाई, एक जोड़ा जनेऊ माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद लाल रंग के स्वच्छ कपड़े में नारियल को लपेटकर किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां पर किसी की नजर नारियल पर न पड़े। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं। इससे मिलेगी व्यापार में तरक्की गुरुवार के दिन पीले कपड़े में नारियल लपेटकर उस पर जनेऊ और सवा पाव सफेद मिठाई रखकर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर अर्पित करें। नारियल चढ़ाने के बाद भगवान को अपनी समस्या से बताएं। इस उपाय को करने से व्यवसाय में आ रही समस्याएं खत्म होती है और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। डिसक्लेमर: 'इस लेख में निहित किसी भी जानकारी/सामग्री/गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त, इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।'

