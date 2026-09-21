घर में किसी की मृत्यु के बाद कुछ दिनों तक धार्मिक किताबें क्यों नहीं पढ़ी जातीं? जानिए क्या कहते हैं धर्मशास्त्र

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू घरों में अक्सर जिन घरों में परिवार के किसी सदस्य की मौत हो जाने पर कई तरह के धार्मिक अनुष्ठानों और नियमों का पालन किया जाता है। घर में किसी की मृत्यु होने के बाद सूतक काल की वजह से कुछ दिनों तक पूजा-पाठ, अनुष्ठान या धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से बचा जाता है। आखिर क्या है ऐसा करने के पीछे का कारण आइए जानते हैं एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी से।

एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषियों के अनुसार, हिंदू धर्मग्रंथों और गरुड़ पुराण के अनुसार परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों की अवधि को सूतक काल माना जाता है। इस दौरान परिवार के सदस्यों में सूतक जनित शारीरिक व मानसिक अशुद्धि मानी जाती है।