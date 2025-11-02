Tulsi Vivah 2025 Wishes: सात फेरों में बंधे...इन शुभ संदेशों से दें तुलसी विवाह की शुभकामनाएं, घर आएंगी मां लक्ष्मी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Tulsi Vivah 2025 Wishes: कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाने वाला तुलसी विवाह का पर्व बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। यह विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और माता तुलसी का दिव्य मिलन का प्रतीक है, जिसके साथ ही चातुर्मास की समाप्ति होती है और विवाह सहित सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता तुलसी खुद देवी लक्ष्मी का स्वरूप हैं। इसलिए इस दिन अपने प्रियजनों को शुभकामना संदेश (Tulsi Vivah Ki Hardik Shubhkamnaye) भेजकर उनके जीवन में सुख-समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना करें।