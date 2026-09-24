ट्रेडिशनल भी और ट्रेंड भी! आपके नन्हें राजकुमार के लिए 5 सबसे खूबसूरत और अर्थपूर्ण नाम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। माता-पिता के लिए अपने बेबी बॉय का ऐसा नाम चुनना, जो उनके कल्चर और आधुनिकता दोनों से मेल खाते हो, काफी सुंदर और खास पल होता है। नाम एक खास पहचान के साथ जीवन का अहम हिस्सा है। आज के दौरा माता-पिता अपने राजकुमार के लिए ऐसे नाम की तालाश में रहते हैं, जो ट्रेंडी होने के साथ उनके संस्कृति से काफी जुड़ा हो।

इसी खूबसूरत खोज को सरल बनाने के लिए नीचे कुछ हिंदू लड़कों के ऐसे ही चुनिंदा और आकर्षक नामों की सूची दी हुई है। इसके अलावा प्रत्येक नाम का एक गहरा और सकारात्मक अर्थ भी बताया गया है, जो आपके बच्चे की पर्सनैलिटी में चार चांद लगाएगा। आइए जानते हैं बेबी बॉय के लिए खास नाम।

आव्युक्त (Avyukt) हिंदू धर्म से जुड़ा यह नाम बेबी बॉय के लिए बेहद खास और दु्र्लभ है। 'आव्युक्त' नाम का मतलब है 'क्रिस्टल' या भगवान कृष्ण का स्पष्ट मन, जिसे काफी शुभ और अच्छा माना जाता है। अपने नन्हे राजकुमार के लिए यह नाम रखने से बच्चा में भी वो गुण आ जाते हैं, जो इसके अर्थ में बताए गए हैं।

तनय (Tanay) तनय शब्द संस्कृत मूल का हिंदू बालक नाम है। अपने बेबी बॉय के लिए यह नाम काफी शुभ और अर्थ पूर्ण रहने वाला है। इस नाम का जिक्र हनुमान चालीसा की चौपाई 'पवनतनय' में भी देखने को मिलता है। अपने राजकुमार के लिए यह नाम रखने से उसमें शक्तिशाली, ऊर्जावान और अध्यात्म जैसे गुण देखने को मिलते हैं।

आंवित (Anvit) आंवित नाम भी एक हिंदू और धार्मिक नाम है, जो समझदारी, जिम्मेदारी और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। इस नाम में बुद्धिमान, शात और सोच-समझकर फैसले लेने वाले गुण होते हैं। यह नाम आज के दौर में काफी कम प्रचलित है, जो आधुनिक दौर के माता-पिता के बीच काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

दिवित (Divit) दिवित नाम की उत्पत्ति संस्कृत के शब्दों से हुई है। इस नाम का गहरा अर्थ है दिव्य, बुद्धिमत्ता और अमर, जो इस नाम को काफी विचारशील, रचनात्मक और अपने लक्ष्यों को हासिल करने वाला बना देता है। माता-पिता अपने नन्हें बालक के लिए यह नाम चुन सकते हैं, जो उनके बच्चे के लिए बेहद शुभ है।