Shanivar ke Upay: शनिवार के दिन इन कामों को करना माना जाता है अशुभ, रुष्ट हो जाते हैं शनि देव

Shanivar ke Upay शनि देव की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं। शनि देव के स्वभाव की बात करें तो वह जल्दी रुष्ट हो जाते हैं। अगर आप शनि देव के क्रोध से बचना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। ऐसे कई काम बताए गए हैं जिन्हें शनिवार के दिन करना वर्जित माना गया है।

Shanivar ke Upay शनिवार के दिन किन कामों को करना माना जाता है अशुभ।

नई दिल्ली, अध्यात्म डेस्क। Shanivar ke Upay: हिंदू धर्म में शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। शनि देव व्यक्ति को अच्छे कर्म का अच्छा फल देते हैं वहीं बुरे कर्म के लिए दंड भी देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार का दिन शनि महाराज को समर्पित है। इस दिन कुछ कामों को करने की मनाही है। इन्हें करने पर शनिदेव रुष्ट हो सकते हैं इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। इन कामों की है मनाही शनिवार के दिन बाल और नाखून काटना, बाल धोना भी वर्जित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यह सब कार्य करने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं। इसलिए भूलकर भी इस दिन ये काम न करें। न करें इन चीजों का सेवन हिंदू धर्म में सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है। ऐसे में भूलकर भी शनिवार के दिन मांसाहारी भोजन और शराब जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव रुष्ट हो सकते हैं जिससे आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। न खरीदे ये चीजें शनिवार के दिन शनि देव से संबंधित चीजों को भी खरीदने की मनाही है। इसमें लोहे का सामान, सरसों का तेल, उड़द की दाल, कोयला, नमक और काले रंग का कपड़ा आदि शामिल है। इन चीजों को शनिवार के दिन न खरीदें। हालांकि, इस दिन सरसों का तेल और उड़द की दाल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं शनिवार के दिन काले रंग का कपड़ा पहनना भी शुभ माना गया है। न करें इनका अपमान वैसे तो किसी भी दिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन शनिवार के दिन किसी भी गरीब, मेहतर, अंधे, अपंग और किसी मजबूर महिला का किसी भी तरह से अपमान ना करें। वरना आपको शनिदेव की क्रूर दृष्टि का सामना करना पड़ सकता है। डिसक्लेमर: 'इस लेख में निहित किसी भी जानकारी/सामग्री/गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त, इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।'

Edited By: Suman Saini