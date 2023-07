Shanivar Ke Upay: शनिवार के दिन इन चीजों का दिखना है शुभ, मिलती है शनिदेव की कृपा

Shanivar Ke Upay हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन किसी-न-किसी देवी देवती को समर्पित है। शनिवार का दिन शनिदेव की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। हिंदू धर्म में शनि देव को भगवान सूर्य का पुत्र माना गया है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। साथ ही उन्हें कर्मफलदाता भी माना जाता है। वह व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार शुभ या अशुभ परिणाम देते हैं।

नई दिल्ली, अध्यात्म डेस्क। Shanivar Ke Upay: शनिवार का दिन भगवान शनि देव को समर्पित है। इस दिन शनि देव की पूजा-अर्चना करने से विशेष फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार काला रंग भी उनका प्रिय रंग माना जाता है। अगर शनिवार के दिन व्यक्ति को ये चीजें दिख जाए तो इसका अर्थ है कि उसे शुभ फल प्राप्त होने वाला है। आइए जानते हैं वह चीजें कौन-सी हैं। मिलती है शनिदेव की कृपा शनिवार के दिन आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको घोड़े की नाल दिखाई देती है तो इस बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। घोड़े की नाल को घर के मुख्य द्वार पर टांगना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। साथ ही जीवन में चली आ रही परेशानियां भी दूर होती हैं। क्या है कौवा देखने का अर्थ शनिवार के दिन अगर कौवा दिखाई देता है तो यह भी बेहद शुभ माना जाता है। वहीं, अगर कौवा घर के बाहर पानी पीता हुआ दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि आपको जल्द ही कोई शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। शनिवार के दिन घर की छत पर कौआ बैठा दिखाई देना शुभ संकेत माना जाता है। जब दरवाजे पर आए काली गाय शनिवार के दिन अगर आप किसी जरूरी काम से बाहर निकलते हैं और रास्ते में काली गाय दिख जाए तो इसका अर्थ होता है कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वह बनने वाला है। वहीं, अगर शनिवार के दिन आपके दरवाजे पर काली गाय आती है तो अर्थ है कि जीवन में चल रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। ये है एक शुभ संकेत शनिवार के दिन कोई निर्धन व्यक्ति आपके दरवाजे पर आए तो यह एक शुभ संकेत होता है। ऐसे में उस गरीब व्यक्ति को जरूरत की चीजें दान करनी चाहिए। इससे शनिदेव की दया दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। डिसक्लेमर: 'इस लेख में निहित किसी भी जानकारी/सामग्री/गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त, इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।'

