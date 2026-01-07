घर में घी का दीपक जलाना क्यों है जरूरी? जानिए इसके पीछे का शास्त्र

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर आप अपने घर पर शाम के वक्त घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं। मां लक्ष्मी और संध्या का वक्त आपके लिए इसकी वजह होंगे। लेकिन, घी के दीपक का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे सिर्फ आस्था ही नहीं है। बल्कि एक गहरा विज्ञान भी छिपा है? हम अक्सर घरों और मंदिरों में दीपक जलाते हैं, लेकिन इसके पीछे के असली कारणों को समझना जरूरी है।

यहां घी का दीपक जलाने के कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक और वैज्ञानिक कारण दिए गए हैं: 1. वातावरण की शुद्धि (Scientific Reason) अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि जब गाय के शुद्ध घी को अग्नि के संपर्क में लाया जाता है, तो उससे निकलने वाला धुआं हवा में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने की क्षमता रखता है। घी जलने पर वातावरण में ऑक्सीजन के स्तर को प्रभावित करता है और हवा को शुद्ध बनाता है। यह एक तरह के प्राकृतिक 'एयर प्यूरीफायर' की तरह काम करता है, जिससे सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलती है।

2. मानसिक शांति और सुकून घी के दीपक की मध्यम लौ और उसकी भीनी खुशबू हमारे तंत्रिका तंत्र (Nervous System) पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। दीपक जलाने से जो प्रकाश उत्पन्न होता है, वह आंखों के जरिए हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है और 'सेरोटोनिन' जैसे हैप्पी हार्मोन्स को सक्रिय करने में मदद करता है। इससे मानसिक तनाव कम होता है और मन को गहरा सुकून मिलता है। यही कारण है कि जब भी आप ध्यान (Meditation) करते हैं तो उस दौरान दीपक जलाना बहुत फायदेमंद माना जाता है।

3. एकाग्रता में वृद्धि अंधेरे को दूर कर रोशनी फैलाने वाला दीपक ज्ञान का प्रतीक है। जब हम दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारी एकाग्रता (Concentration) बढ़ती है। छात्र और काम करने वाले लोग अगर अपने कमरे में घी का दीपक जलाते हैं, तो उनका मन भटकता नहीं है और वे बेहतर तरीके से अपने काम पर ध्यान दे पाते हैं।