Sankashti Chaturthi 2025: अखुरथ संकष्टी पर बप्पा को चढ़ाएं उनकी प्रिय चीजें, मिलेगा धन-दौलत का आशीर्वाद

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अखुरथ संकष्टी चतुर्थी का पावन दिन पौष महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह व्रत 07 दिसंबर को रखा जाएगा। यह भगवान गणेश को समर्पित है, जो रिद्धि-सिद्धि और धन-संपत्ति के दाता कहे जाते हैं। कहा जाता है कि उनकी पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का नाश होता है। साथ ही जीवन में खुशहाली आती है।

