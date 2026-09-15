धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सामुद्रिक शास्‍त्र में शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर मौजूद तिल का अलग-अलग अर्थ बताया गया है। यह तिल केवल खुद के शरीर पर हों, तब ही हमारे जीवन पर उसका असर नहीं पड़ता है, बल्कि हमारे पार्टनर के शरीर पर मौजूद तिल भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। खासतौर पर पार्टनर की अनामिका उंगली का जुड़ाव आपकी भी किस्‍मत से होता है। इसलिए आज ही अपनी पार्टनर की रिंग फिंगर को चेक करें, यदि उनकी इस उंगली पर तिल है, तो आपकी लव लाइफ से लेकर फाइनेंशियल लाइफ तक, सभी पर असर देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं इस तिल को लेकर सामुद्रिक शास्‍त्र में क्या मान्यताएं बताई गई हैं।

धन और समृद्धि से जुड़ा माना जाता है तिल सामुद्रिक शास्त्र की मान्यता के अनुसार अनामिका उंगली पर तिल होना धन और समृद्धि का संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसे लोगों पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और जीवन में कभी धन की कमी होती भी है, तो लंबे समय तक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसा पार्टनर अगर आपको मिल जाए, तो आपको भी जीवन में धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

मान-सम्मान और प्रसिद्धि मिल सकती है अनामिका उंगली का संबंध सामुद्रिक शास्त्र में सूर्य के क्षेत्र से होता है। सूर्य को यश, सम्मान, आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से इस उंगली पर तिल होने को समाज में मान-सम्मान और पहचान मिलने से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे लोगों को अपने काम या प्रतिभा के कारण दूसरों के बीच अलग पहचान मिल सकती है। पार्टनर को नाम और शोहरत मिलने से आपको भी समाज में एक नई पहचान मिल सकती है।

करियर में मिल सकती है सफलता अनामिका उंगली पर तिल होने से, उस व्‍यक्ति को करियर के लिहाज से भी खास माना जा सकता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर आगे बढ़ते हैं। कई बार तो ऐसे लोगों सेलिब्रिटी जैसा ट्रीटमेंट मिलता है। करियर में इतना सफल पार्टनर पाकर, आप भी खुद को भाग्‍यशाली ही महसूस करेंगे।