    Sakat Chauth 2026: सकट चौथ व्रत पर करें भगवान गणेश की भव्य आरती, सुख-समृद्धि से भर जाएगा घर

    By Vaishnavi Dwivedi Edited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:20 AM (IST)

    माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जिसे सकट चौथ या संकष्टी चतुर्थी (Sakat Chauth 2026) कहते हैं। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन उपवास और वि ...और पढ़ें

    Sakat Chauth 2026: सकट चौथ व्रत आरती।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में पूजा आरती के साथ ही पूरी मानी जाती है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी सकट चौथ भगवान गणेश को समर्पित है। इसे संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस साल यह व्रत आज यानी 6 जनवरी को रखा जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन उपवास (Sakat Chauth 2026) और विधि-विधान से पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही बप्पा की कृपा मिलती है। आइए यहां भगवान गणेश और चंद्र देव की भाव के साथ आरती करते हैं।

    • चंद्र दर्शन समय (Moonrise Time) - चंद्रोदय रात 09 बजे होगा।

    ॥श्री गणेश जी की आरती॥

    जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा ।

    माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा ॥

    एक दंत दयावंत, चार भुजा धारी ।

    माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी ॥

    जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा ।

    माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा ॥

    पान चढ़े फल चढ़े, और चढ़े मेवा ।

    लड्डुअन का भोग लगे, संत करें सेवा ॥

    जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा ।

    माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा ॥

    अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया ।

    बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया ॥

    जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा ।

    माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा ॥

    ‘सूर’ श्याम शरण आए, सफल कीजे सेवा ।

    माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा ॥

    जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा ।

    माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा ॥

    दीनन की लाज रखो, शंभु सुतकारी ।

    कामना को पूर्ण करो, जाऊं बलिहारी ॥

    जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा ।

    माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा ॥

    ।। चन्द्र देव की आरती।।

    ॐ जय सोम देवा, स्वामी जय सोम देवा ।

    दुःख हरता सुख करता, जय आनन्दकारी ।

    रजत सिंहासन राजत, ज्योति तेरी न्यारी ।

    दीन दयाल दयानिधि, भव बन्धन हारी ।

    जो कोई आरती तेरी, प्रेम सहित गावे ।

    सकल मनोरथ दायक, निर्गुण सुखराशि ।

    योगीजन हृदय में, तेरा ध्यान धरें ।

    ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, सन्त करें सेवा ।

    वेद पुराण बखानत, भय पातक हारी ।

    प्रेमभाव से पूजें, सब जग के नारी ।

    शरणागत प्रतिपालक, भक्तन हितकारी ।

    धन सम्पत्ति और वैभव, सहजे सो पावे ।

    विश्व चराचर पालक, ईश्वर अविनाशी ।

    सब जग के नर नारी, पूजा पाठ करें ।

    ॐ जय सोम देवा, स्वामी जय सोम देवा ।

    दुःख हरता सुख करता, जय आनन्दकारी ।।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।