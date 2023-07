Sai Baba Quotes: जीवन में सदा सुखी रहने के लिए अपनाएं साईं बाबा के ये अनमोल विचार

Sai Baba Quotes भारत में साईं बाबा को एक महान संत के रूप में जाना जाता है। साईं बाबा ने अपने जीवनकाल में कई ऐसे चमत्कार दिखाए जिससे लोगों ने इनमें ईश्वर का अंश महसूस किया। इन्हीं चमत्कारों के कारण कई लोग उन्हें भगवान का अवतार भी मानते हैं। शिरडी में रहने के कारण उन्हें शिरडी वाले साईं बाबा भी कहा जाता है।

Sai Baba साईं बाबा के अनमोल विचार।

