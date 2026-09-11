ऋषि पंचमी 2026: आज के दिन हल से जुता अनाज छोड़ने की है परंपरा, क्या है सप्तऋषियों से जुड़ा रहस्य?﻿

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन परंपरा में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 'ऋषि पंचमी' के रूप में मनाई जाती है। इस बार यह खास पर्व 15 सितंबर 2026 के दिन पड़ रहा है। यह दिन इसलिए भी बेहद खास माना जाता है क्योंकि यह सप्तऋषियों के प्रति आभार जताने, आत्म-संयम अपनाने और जाने-अनजाने में हुई कोई भी भूल-चूक का प्रायश्चित करने का दिन है।

लेकिन, इस व्रत से जुड़ी सबसे दिलचस्प बात इसका खान-पान का नियम है। मान्यता के अनुसार, इस दिन हल से जुते जमीन का अन्न नहीं खाया जाता है। चलिए जानते हैं इस दिन से जुड़ी मान्यताओं और महत्व के बारे में।

हल से उगा अन्न न खाने की खास वजह ऋषि पंचमी का व्रत पूरी तरह से अहिंसा, दया और सात्विकता पर टिका हुआ है। पौराणिक मान्यता है कि, जब खेत में हल चलाया जाता है, तो मिट्टी के अंदर मौजूद कई छोटे-छोटे जीवों को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसे अनजाने में हुई हिंसा और पाप ही माना जाता है। चूंकि, यह दिन ऋषियों की तपोभूमि और जीवों के प्रति दया-भाव को समर्पित है, इसलिए इस दिन हल से जुते अनाज (जैसे गेहूं या सामान्य चावल) से परहेज किया जाता है।

अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा कुछ न खाएं तो क्या खा सकते हैं। इस दिन हल से जुते अनाज की जगह कंद-मूल, फल और बिना हल चलाए उगने वाले समा या तिन्नी के चावल का सेवन किया जाता है। एक तरह से जैसा खाना हम व्रत के दिन खाते हैं ठीक वैसा ही खाना हमें इस दिन खाना चाहिए। हालांकि, इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने की मान्यता है।