Panchak 2023 July: सावन के प्रथम सोमवार पर पड़ेगा पंचक का साया, जानिए तिथि और नियम

Panchak 2023 July ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे समय का वर्णन किया गया है जिसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। उनमें से एक पंचक भी है। पंचक के पांच दिनों में सभी प्रकार के महत्वपूर्ण और शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। बता दें कि जुलाई मास में पंचक का प्रभाव सावन के प्रथम सोमवार पर पड़ रहा है। आइए जानते हैं पंचक का समय और नियम।

Panchak 2023 in July: जुलाई मास में कब से शुरू हो रहा है पंचक?

HighLights पंचक वह पांच दिन की अवधि है, जिसमें मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। पंचक के दौरान विशेष नियमों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं, जुलाई मास में कब से शुरू हो रहा है पंचक?

