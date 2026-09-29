दिल की साफ पर पैसों के मामले में थोड़ी लापरवाह! कैसी होती हैं अक्टूबर के महीने में जन्मीं लड़कियां?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अक्टूबर का महीना जब वातावरण में थोड़ी-थोड़ी ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है। इस दौरान न तो ज्यादा गर्मी रहती है और न ही ज्यादा ठंडी होती है। ऐसे में इस महीने में जन्मी लड़कियों का स्वभाव भी अक्टूबर के मौसम की तरह होता है। अपनी आशावादी सोच के साथ इस महीने में जन्मीं लड़कियां प्रत्येक परिस्थितियों का सामना हंसते-मुस्कुराते हुए करती हैं। आइए जानते हैं अक्टूबर महीने में जन्मीं लड़कियों का स्वभाव क्या कहता है?

अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर साल का 10 महीना होता है। वहीं हिंदू पंचांग के हिसाब से यह आश्विन का महीना माना जाता है। इस माह में जन्मीं लड़कियां स्वभाव से काफी आकर्षक और प्रभावशाली होती हैं। जिस वजह से कई लोग इनके नेचर से काफी जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं।

सकारात्मक जीवन जीना पसंद इसके अलावा ये लड़कियां जीवन के हर पड़ाव को बेहतर और सकारात्मक तरीके से देखना पसंद करती हैं। किसी भी काम या चीज को लेकर बेवजह डरने या घबराने के बजाय यह पॉजिटिव तरीके से काम को करना पसंद करती हैं। अपने इसी स्वभाव के कारण कई लोगों इनसे ईर्ष्या भी करते हैं।

अक्टूबर में जन्मीं लड़कियां प्यार के मामले में भी काफी बेबाक होती हैं। ये लड़कियां किसी के प्यार में पड़ने से लेकर उसे एक्सप्रेस करने में शरमाती नहीं हैं। इसके साथ ही अपने दोस्तों और करीबियों पर जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट करती हैं।

इन्हें किसी को जज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके साथ ही इन्हें कुछ भी गलत सुनना या कहना बर्दाश्त नहीं है। इन्हें खमोश रहकर अपना विरोध करना अच्छा से आता है। अक्टूबर में जन्मीं लड़कियों की सबसे अच्छी बात यह है कि, अपने शांत स्वभाव के कारण इन्हें अपने इमोशन्स पर कंट्रोल करना आता है।

इन्हें झूठ बोलने से नफरत इन्हें रिश्ते में किसी भी तरह का झूठ बर्दाश्त नहीं है। इसके साथ ही इन्हें किसी के पीठ पीछे बुराई सुनने और कहने में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती है। इनके लिए किसी भी रिश्ते में सबसे ज्यादा अहमियत भरोसा पर होता है। ट्रस्ट तोड़ने वालों से ये लड़कियां हमेशा दूर रहती हैं।

अक्टूबर में जन्मी लड़कियां अपनी आशावादी सोच के चलते जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी चुनौतियों को आसानी से पार कर लेती हैं। इसके अलावा ये किसी भी काम को करने में हार मानने की बजाय पूरी ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के साथ उसे पूरा करने की कोशिश करती हैं। इसके साथ ही ये अपने सकारात्मक स्वभाव से दूसरों को भी प्रोत्साहित करती हैं।

पैसों के मामले में लापरवाह होती हैं अक्टूबर में जन्मीं लड़कियां हालांकि अक्टूबर में जन्मीं लड़कियां पैसों के मामले में थोड़ी लापरवाह भी होती है। इन्हें लग्जरी लाइफ जीना काफी अच्छा लगता है। नई-नई जगह जाना, घूमना, अलग-अलग चीजें खरीदना भी इन्हें काफी पसंद आता है। ये लड़कियां अपने साथ-साथ परिवार और दोस्तों पर भी पैसा खर्च करने से नहीं कतराती हैं।

ये लड़कियां जीवन में कई बार कुछ चीजों को स्वीकार करने के बजाय दिन में सपने देखती हैं। कई बार ये चीजों को अपने हिसाब से देखने लगती है, जो इनकी खामी बनने का काम करता है। वैसे तो ये लड़कियां स्वभाव से काफी मजबूत होती हैं, मगर कभी-कभी चीजों को दिल पर लगाने से ये दुखी भी हो जाती है।