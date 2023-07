Neem Karoli Baba: पढ़िए नीम करौली बाबा के ये अनमोल विचार, बदल जाएगा आपका जीवन

Neem Karoli Baba नीम करौली बाबा का एक हिंदू गुरु थे और वह भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित कैंची धाम आश्रम में बाबा नीम करोली के दर्शन के लिए बहुत दूर-दूर से भक्त आते थे। उनकी ख्याति देश से लेकर विदेश तक में है। उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों का कई लोग आज भी पालन करते हैं।

Neem Karoli Baba पढ़िए नीम करौली बाबा के अनमोल विचार

नई दिल्ली, अध्यात्म। Neem Karoli Baba: बाबा नीम करौली की 20वीं सदी के महान संतों में से एक हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे अनमोल विचार दिए है जिनको जीवन में अपनाने से व्यक्ति को सफलता प्राप्त हो सकती है। उन्होंने अपने जीवन काल में कई लोगों का मार्गदर्शन किया था। आइए जानते हैं उनके कुछ ऐसे ही कुछ अनमोल विचार। भगवान को ऐसे रखें हृदय में भगवान को अपने हृदय में वैसे ही रखना चाहिए जिससे आप लोग अपने बैंक में पैसा संभाल कर रखते हैं। साथ ही पैसे का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए किया जाना चाहिए। बाबा जी के अनुसार, जो व्यक्ति धन खर्च करता है, उसी के पास धन की वृद्धि होती है। व्यक्ति को करने चाहिए ये काम सब से प्यार करना चाहिए। व्यक्ति को सब की सेवा करनी चाहिए और सच बोलना चाहिए। इससे जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। जिस व्यक्ति का आचरण कोमल होता है, वह समाज में सम्मान का धनी होता है। जिसके पास ईश्वर रूपी धन है, वह भक्ति का धनी होता है। ऐसे होगी भगवान की प्राप्ति हमेशा भगवान को याद करते रहना चाहिए। भगवान को महसूस करना चाहते हैं तो आपको सभी सांसारिक चीजों को मन से साफ करना होगा। मन को नियंत्रित करने पर ही आप भगवान को महसूस कर पाएंगे। भगवान को एक विशेष रूप में देखने की कोशिश करने के बजाय, उन्हें हर चीज में देखना चाहिए। खत्म होगा अहंकार सभी महिलाओं को अपनी माता के रूप में देखना चाहिए। उनकी सेवा माता के रूप में करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के मन का अहंकार खत्म होता है।

