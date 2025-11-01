Mahabharat Katha: अश्वत्थामा के लिए अमरता क्यों बन गई एक श्राप, इस जघन्य अपराध की मिली थी सजा 

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। महाभारत ग्रंथ में ऐसी कई रोचक प्रसंग मिलते हैं, जो आपको हैरान कर सकते हैं। आज हम आपको अश्वत्थामा से जुड़े उस प्रसंग के बारे में बताने जा रहे हैं। अश्वत्थामा भी महाभारत का एक पात्र रहा है, जो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने एक ऐसा अपराध किया, जिसकी सजा उसे आज भी भुगतनी पड़ रही है। चलिए पढ़ते हैं यह कथा।

पांडवों ने चली ये चाल अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य भी एक बलशाली योद्धा थे, ज‌िनके रहते युद्ध जीतना काफी कठिन था। तब भगवान श्रीकृष्ण ने एक योजना बनाई। युद्ध में भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी की हत्या कर दी और जोर-जोर से चिल्लाने लगा कि अश्वत्थामा मारा गया। इस बात की पुष्टि करने के लिए द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा क्या यह सच है।

तब युधिष्ठिर कहता है कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को लगता है कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया और वह दुखी होकर नीचे बैठकर विलाप करने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न अपनी तलवार से गुरु द्रोण का सिर धड़ से अलग कर देता है।

इस तरह लिया बदला जब इस बात का पता अश्वत्थामा को चला, तो वह बहुत क्रोधित हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठानी। उसने रात में सोते हुए पांडवों के पांच पुत्रों की हत्या कर दी थी। इसी के साथ उसने पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए उत्तरा के गर्भस्थ शिशु (परीक्षित) को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, लेकिन भगवान श्रीकृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की।