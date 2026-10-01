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महाभारत युद्ध का वो रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, अर्जुन के रथ पर क्यों मौजूद थे हनुमान जी?

By Samvida Tiwari Edited By: Samvida Tiwari
Published: Thu, 01 Oct 2026 06:17 PM (IST)

महाभारत युद्ध से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जो पांडवों की कुरुक्षेत्र के मैदान में जीत का कारण बना था। ...और पढ़ें

महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ पर क्यों थे बजरंगबली (Picture Credit: AI Generated)

महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ पर क्यों थे बजरंगबली (Picture Credit: AI Generated)

HighLights

  1. हनुमान जी की महाभारत युद्ध में उपस्थिति का रहस्य।

  2. अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी का विराजमान होना।

  3. कृष्ण के आग्रह पर हनुमान जी ने की थी रक्षा।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। महाभारत काल से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जिनसे लोग आज भी अनजान हैं। महाभारत युद्ध के लिए सिर्फ इतना जान लेना ही काफी नहीं है कि यह कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया, बल्कि यह अपनी कई गाथाओं की वजह से एक ऐतिहासिक युद्ध बना।

इस युद्ध से जुड़ी कई ऐसी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाएं हैं जिनका रहस्य आज भी दुनिया को सोचने पर मजबूर करता है। ऐसा ही एक प्रसंग है हनुमान जी की कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थिति का। इसका रहस्य आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है।

चिरंजीव कहलाए जाने वाले बजरंगबली न सिर्फ इन्हीं त्रेता युग में बल्कि कृष्ण जी के द्वापर युग में भी मौजूद थे। आइए आपको बताते हैं हनुमान जी के महाभारत युद्ध में मौजूद होने के कारणों के बारे में।

हनुमान जी और अर्जुन की मुलाकात की कथा

महाभारत ग्रंथ में इस बात का जिक्र मिलता है कि अर्जुन को वनवास के दौरान हनुमान जी मिले। उस समय अर्जुन को अपने धनुर्विद्या कौशल पर बहुत गर्व था और वो इस बात पर अभिमान करने लगे कि यदि वो त्रेता युग में मौजूद होते, तो समुद्र पर सेतु बनाने के बजाय वो अपने बाणों से ही मजबूत पुल बना देते।

हनुमान जी ने अर्जुन के इस आत्मविश्वास की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उस समय अर्जुन ने बाणों से एक पुल बनाया, लेकिन हनुमान जी के भार से वह पल पल भर में टूट गया। इसके बाद अर्जुन को अपनी भूल का एहसास हुआ। तभी श्रीकृष्ण ने प्रकट होकर दोनों की परीक्षा समाप्त की और अर्जुन ने हनुमान जी से क्षमा मांगी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर क्यों बैठे हनुमान जी?

हनुमान जी ने अर्जुन को युद्ध में सहायता और सुरक्षा देने का वचन दिया था। इसी कारण वे अर्जुन के रथ की कपिध्वज पर विराजमान हुए। महाभारत में अर्जुन के रथ को 'कपिध्वज' कहा गया है, जिसका अर्थ है ऐसा ध्वज जिस पर कपि यानी वानर का चिन्ह हो। महाभारत में हनुमान जी की मौजूदगी अर्जुन के लिए शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक बन गई थी।

ऐसा भी माना जाता है कि उनकी उपस्थिति से अर्जुन के रथ की रक्षा होती थी और वो युद्ध के दौरान शत्रुओं के अस्त्र-शस्त्रों के प्रभाव को कम करने में भी सहायक थे।

युद्ध के मैदान में कृष्ण जी से क्या कहा था?

श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में हनुमान जी से आग्रह किया कि जो भी हुआ उनकी ही इच्छा से हुआ, इसलिए कुरुक्षेत्र युद्ध में हमारी सहायता करें। उस समय हनुमान जी ने कृष्ण जी से पूछा कि वो किस तरह पांडवों की मदद कर सकते हैं। उसी समय कृष्ण जी ने हनुमान जी से यह आग्रह किया कि वो अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हो जाएं और युद्ध के दौरान पांडवों के लिए रक्षा कवच का काम करें।

कृष्ण जी का मानना था कि यदि हनुमान जी अर्जुन की ध्वजा पर विराजमान ही जाएंगे, तो जो भी बाण अर्जुन के रथ तक पहुंचेंगे, वो हनुमान जी के वजन के कारण पीछे नहीं जाएंगे और अर्जुन को युद्ध में आगे बढ़ने से रोका नहीं जाएगा, जिससे उन्हें विजय निश्चित मिलेगी।

वास्तव में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की जीत का एक बड़ा कारण हनुमान जी की उनके रथ में मौजूदगी भी था, जिसने महाभारत काल के इतिहास को एक नया रूप दिया।

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अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण अंधविश्वास के खिलाफ है।