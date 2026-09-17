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ललिता सप्तमी 2026: श्री राधा रानी की प्रिय सखी ललिता जी की पूजा का महत्व और शुभ समय

By Ankur Agnihotri Edited By: Ankur Agnihotri
Published: Thu, 17 Sep 2026 07:00 AM (IST)

ललिता सप्तमी 18 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी, जो श्री राधा रानी की प्रमुख सखी ललिता को समर्पित है। यह ...और पढ़ें

ललिता सप्तमी संपूर्ण पूजा विधि

ललिता सप्तमी संपूर्ण पूजा विधि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। इस साल ललिता सप्तमी 18 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी, जो राधा अष्टमी से ठीक एक दिन पहले आती है। यह त्योहार श्री ललिता सखी को समर्पित है, जिन्हें ब्रज भक्ति परंपराओं में श्री राधा रानी की 8 प्रमुख सहेलियों (अष्टसखियों) में सबसे खास माना जाता है।

राधा और कृष्ण के लिए ललिता सप्तमी का व्रत निस्वार्थ भाव से सेवा करने का सुनहरा मौका है। ललिता सखी को राधा-कृष्ण के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा, समर्पण, बुद्धिमत्ता और साहस के लिए याद किया जाता है। इसलिए यह त्योहार न सिर्फ प्रार्थना पर बल्कि सेवा पर भी बल देता है। बरसाना, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह पर्व काफी मायने रखता है।

ललिता सप्तमी 2026 तिथि और समापन

ललिता सप्तमी- शुक्रवार, 18 सितंबर, 2026
शुक्ल सप्तमी का प्रारंभ- 17 सितंबर सुबह 10 बजकर 48 मिनट पर
शुक्ल सप्तमी समाप्त- 18 सितंबर दोपहर 1 बजकर 1 मिनट पर

भारत की राजधानी नई दिल्ली में ललिता सप्तमी 18 सितंबर को दोपहर करीब 1 बजकर 1 मिनट तक रहेगी। ललिता सप्तमी के लिए किसी भी तरह की सर्वमान्य पूजा नहीं हैं। भक्त आमतौर पर अपने तरीके से मां ललिता को प्रसन्न करने के लिए पूजा -पाठ करते हैं।

ललिता सखी कौन हैं?

ब्रज भक्ति परंपरा में श्री राधा रानी की 8 प्रमुख सहेलियों में श्री ललिता को सबसे सर्वोपरि माना गया है। इन सखियों को आज भी भगवान कृष्ण और राधा की प्रेममयी सेवा के रूप में याद किया जाता है।

वैष्णव परंपराएं ललिता सखी को बरसाना के आस-पास स्थित उन्चागांव से जोड़ती हैं, जहां श्री ललिता सखी मंदिर एक महत्वपूर्ण स्मृति स्थल है।

ललिता सप्तमी पूजा विधि

ललिता सप्तमी के दिन घर की साफ-सफाई और नहाने के साथ उनका भव्य स्वागत किया जाता है। राधा-कृष्ण की एक अच्छी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। अगर हो सके तो ललित सखी या अष्टसखियों की प्रतिमा भी सम्मानजनक स्थापित करें। इसके बाद चंदन, कुमकुम, अक्षत, और सुगांधित फूल अर्पित करने चाहिए।

देसी घी का दीया जलाकर भगवान कृष्ण और राधा जी के नाम का जाप करना चाहिए। उन्हें तमाम तरह की मिठाइयां और सात्विक भोजन अर्पण करना चाहिए। प्रार्थना के बाद प्रसाद लेते समय सेवा के कार्य पर विचार करना चाहिए।

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।