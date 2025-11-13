Lakshmi ji Puja: शुक्रवार के दिन जरूर करें ये काम, नहीं सताएगी पैसों की तंगी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए शुक्रवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है। हिंदू धर्म में यह माना गया है कि जिस भी साधक पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है, उसे जीवन में दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे में अगर आप भी मां लक्ष्मी की कृपा पके पात्र बनना चाहते हैं, तो इसके लिए शुक्रवार के दिन कुछ खास उपाय कर सकते हैं।

जरूर करें ये काम रोजाना, विशेषकर शुक्रवार की शाम को मुख्य द्वार पर घी का दीपक जरूर जलाएं। साथ ही शुक्रवाक के दिन मां लक्ष्मी की पूजा में उन्हें कमल का फूल, नारियल, और सफेद मिठाई भी अर्पित करें। ऐसा करने से साधक को देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है।

करें इन चीजों का दान शुक्रवार के दिन आप लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए गरीबों व जरूरतमंद लोगों को धन, भोजन व सफेद वस्त्र आदि का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन पर सफेद मिठाई, दूध, चावल आदि का दान करना भी शुभ माना गया। इससे साधक को धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है।