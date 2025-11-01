Khatu Shyam Birthday 2025: खाटू श्याम मंदिर जाकर जरूर करें ये काम, मिलेगी हारे के सहारे की कृपा

Language
    By Suman Saini Edited By: Suman Saini
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 11:30 AM (IST)

    हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी देवउठनी एकादशी पर खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव (Khatu Shyam Ji Birthday 2025) मनाया जाता है। ऐसे में इस दिन पर बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है। ऐसे में आज यानी 1 नवंबर के दिन खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है।

    Khatu Shyam Birthday 2025

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर (Khatu Shyam Mandir) स्थित है। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा, तीन बाण धारी और शीश का दानी आदि कई नामों से जाना जाता है। खाटू श्याम जी असल में घटोत्कच के पुत्र और भीम के पोते हैं, जिनका नाम बर्बरीक है।

    ऐसी भी मान्यता है कि खाटू श्याम जी के दर्शन मात्र से साधक पर उनकी कृपा बनी रहती है। अगर आप भी बाबा के दर्शन का मन बना रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें, ताकि आपको यात्रा का पूरा लाभ मिल सके।

    अर्पित करें ये चीजें

    खाटू श्याम मंदिर जाकर बाबा श्याम को गुलाब, इत्र, और नारियल आदि जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही आप बाबा खाटू श्याम को भोग के रूप में चूरमा, खीर या गाय के दूध से बनी मिठाई अर्पित कर सकते हैं, जो उनके प्रिय भोग माने गए हैं। इससे उनका आशीर्वाद आपके व आपके परिवार पर बना रहता है।

    Khatu Shyam Ji i (1)

    (Picture Credit: Freepik)

    इस जगह के भी करें दर्शन

    जब भी आप खाटू श्याम मंदिर जाएं, तो श्याम कुंड में स्नान भी जरूर करें, जो खाटू श्याम मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस कुंड को लेकर मान्यता है कि इसी स्थान पर बर्बरीक जी ने भगवान श्रीकृष्ण को अपने शीश का दान दिया था।

    माना जाता है कि इस कुंड का पानी कभी खत्म नहीं होता, जिसका संबंध पाताल लोक से माना गया है। इस पवित्र कुंड पर स्नान करने के बाद मन्नत का धागा बांधने और नारियल चढ़ाने की भी परम्परा है।

    khatu shayam ग

    घर लाएं ये चीजें

    खाटू श्याम मंदिर से प्रसाद जरूर घर लेकर आएं और आसपास के लोगों में भी बांटें। इसके साथ ही मंदिर से मोर पंख, इत्र, और खाटू श्याम जी की मूर्ति या तस्वीर भी अपने घर ला सकते हैं, जो काफी शुभ माना गया है। इन्हें घर लाने से खाटू श्याम जी की कृपा की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में सुख-समृद्धि, शांति और सकारात्मकता भी आती है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।