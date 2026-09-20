नाक में नथ पहनने से पीरियड्स के दर्द में भी मिलती है राहत! क्या कहती हैं ज्योतिषाचार्य?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय संस्कृति में 'नथ' महिलाओं के शृंगार का एक बहुत ही खास और अहम हिस्सा है। तीज-त्योहार से लेकर घर में कोई विशेष पूजा-पाठ तक, महिलाओं का पारंपरिक रूप नथ के बिना हमेशा अधूरा सा लगता है। लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि नाक में नथ पहनने की यह परंपरा सदियों से क्यों चली आ रही है?

एस्ट्रोपत्री की जानी-मानी ज्योतिषी रजनी गुप्ता जी ने इस विषय पर बहुत ही विस्तार से जानकारी दी है। उनका कहना है कि हमारी परंपरा में महिलाओं का नाक छिदवाना और नथ पहनना बेहद शुभ माना गया है। यह केवल एक गहना नहीं है, बल्कि इसका धार्मिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक (स्वास्थ्य) दृष्टि से भी बहुत महत्व है।

सुहाग और सोलह शृंगार का प्रतीक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नथ को सुहाग की सबसे प्रमुख निशानियों में गिना जाता है। इसे महिलाओं के 'सोलह शृंगार' में एक बहुत ही पवित्र स्थान दिया गया है। उत्तर भारत की शादियों से लेकर दक्षिण भारत के रिवाजों तक, हर जगह नथ पहनने का नियम है। माना जाता है कि इसे धारण करके महिलाएं माता पार्वती और अन्य देवियों के प्रति अपना सम्मान और आस्था प्रकट करती हैं।

सेहत और एक्यूप्रेशर के अनोखे फायदे अगर हम विज्ञान और आयुर्वेद की बात करें, तो नथ पहनने के पीछे बड़ी सॉलिड वजहें हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि महिलाएं अपनी नाक के बाएं हिस्से को ही छिदवाती हैं। आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर के मुताबिक, नाक के इस बाएं हिस्से की नसों का सीधा कनेक्शन महिलाओं के अंदरूनी अंगों और प्रजनन प्रणाली (Reproductive system) से होता है।