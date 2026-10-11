Shardiya Navratri 2026 Wishes: मां दुर्गा आईं आपके द्वार, लेकर खुशियां अपार, नवरात्र पर अपनों को भेजें ये संदेश

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र मां दुर्गा को समर्पित सबसे बड़ा त्योहार है। इस साल शारदीय नवरात्र 2026 की शुरुआत बेहद शुभ संयोग में हो रही है। नौ दिनों तक मां के नौ रूपों की पूजा की जाती है और घर-घर में जय माता दी के जयकारे गूंजते हैं। नवरात्र सिर्फ व्रत और पूजा का ही नहीं, बल्कि अपनों को याद करने और खुशियां बांटने का भी पर्व है।

इस पावन मौके पर हर कोई अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को शुभकामना संदेश भेजकर बधाई देता है। अगर आप भी अपने अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं मां दुर्गा के प्यार भरे और दिल छू लेने वाले बधाई संदेश। इन खूबसूरत विशेज, शायरी और कोट्स को आप व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं और सबको कह सकते हैं , जय माता दी।

1- मां दुर्गा आईं आपके द्वार,

लेकर खुशियां और प्यार अपार।

हर सपना आपका साकार हो,

जीवन में सुखों की बहार हो।

शुभ शारदीय नवरात्र!

2-लाल चुनरिया मां की प्यारी,

जगमग करती दुनिया सारी।

जयकारों से गूंजे संसार,

मां करें सबका बेड़ा पार।

जय माता दी! शुभ नवरात्र!

3-मां के दर पर शीश झुकाएं,

मन के सारे कष्ट मिटाएं।

खुशियों से भर जाए झोली,

मां कर दें हर मुश्किल हल्की।

आपको नवरात्र की शुभकामनाएं!

4- मन में श्रद्धा, होंठों पर नाम,

दिल में बसें मां दुर्गा धाम।

भक्ति की ज्योत सदा जलती रहे,

कृपा की वर्षा हर पल होती रहे।

जय माता दी!

5- मां के आशीष की छांव मिले,

हर मुश्किल का समाधान मिले।

दुख की रात अब दूर हो जाए,

खुशियों का सूरज चमकता जाए।

नवरात्र मंगलमय हो!

6- भक्ति के रंग में रंग जाएं

लाल गुलाब, चुनरी लाल,

मां का दरबार लगे कमाल।

भक्ति के रंग में रंग जाए मन,

मां के नाम से पावन हो जीवन।

शुभ नवरात्र!

7- मां करें कल्याण

मां दुर्गा का नाम जपें,

प्रेम से उनके चरण पकड़ें।

जीवन में खुशियां हजार हों,

आपके हर सपने साकार हों।

नवरात्र की ढेरों बधाइयां!

8- मां की महिमा अपरंपार

मां की महिमा सबसे न्यारी,

उनकी कृपा दुनिया से प्यारी।

जो भी सच्चे मन से ध्याए,

मां उसके जीवन में सुख लाएं।

जय मां दुर्गे!

9-नई उम्मीदों की शुरुआत

नवरात्रि का पावन उजियारा,

मां का आशीष सबसे प्यारा।

नई उमंग और नई उड़ान,

मां रखें ऊंचा आपका मान।

शुभ शारदीय नवरात्र 2026!



10- मां दुर्गा करें सबका उद्धार

नौ रूपों में मां का वास,

हर भक्त के मन में विश्वास।

सुख, शांति और समृद्धि आए,

मां हर संकट से बचाएं।



अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।