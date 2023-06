Ganga River: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये नदी है मां गंगा की बड़ी बहन, जानिए कैसे हुआ उद्गम

Ganga River गंगा नदी को मां की उपाधि दी गई है। साथ ही मां गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है क्योंकि यह हर व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी नदी भी मौजूद है जिसे गंगा की बहन के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं इस नदी का पौराणिक इतिहास।

नई दिल्ली, अध्यात्म डेस्क। Ganga River: भारतीय संस्कृति में नदियां आस्था का केंद्र होती हैं। ऐसी ही एक नदी है देविका नदी। पौराणिक मान्यताओं में इस नदी को गंगा की बड़ी बहन देविका बताया गया है। इस नदी के उद्गम की बात करें तो यह नदी जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले की पहाड़ी सुध महादेव मंदिर से निकलती है। इसके बाद यह नदी पाकिस्तान में जाकर रावी नदी में मिल जाती है। इस तरह देविका नदी रावी की सहायक नदी बन जाती है। इसलिए पड़ा गुप्त गंगा नाम देविका नदी को गुप्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि अपने उद्गम स्थल से निकलने के बाद यह नदी कई जगहों पर लुप्त और कई जगहों पर प्रकट होती है। इसी नदी के कारण उधमपुर को देवकनगरी के रूप में पहचान मिली है। क्यों धरती पर आई देविका नदी शास्त्रों में देविका नदी को माता पार्वती का ही रूप माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव के आदेश पर डुग्गर प्रदेश के उद्धार के मां पार्वती ने नदी स्वरूप धारण किया था। देविका जहां भी प्रकट हुई है, वहां के तटों पर शिव मंदिर मौजूद हैं। मान्यता है कि देविका नदी के तट पर जिसका किसी का भी संस्कार होता है। उसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित नहीं की जाती। इतना ही नहीं देविका में विसर्जित अस्थियां चंद दिनों में स्वयं विलुप्त हो जाती है और कहीं पर नजर नहीं आती। मान्यता यह भी है कि प्रत्येक साल चैत्र मास की चतुर्दशी पर गंगा जी स्वयं देविका में स्नान कर उन पापों से मुक्त होती है, जो गंगा जी पर लोगों के स्नान करने से पड़ता है। डिसक्लेमर: 'इस लेख में निहित किसी भी जानकारी/सामग्री/गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त, इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।'

