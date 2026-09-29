सपने में दिखें सीढ़ियां तो हो जाएं सावधान! तरक्की का है इशारा है या बड़ी बर्बादी का संकेत?
स्वप्नशास्त्र के अनुसार, सपने में सीढ़ियां देखना भविष्य के कई संकेत देता है, जो शुभ और अशुभ दोनों हो सकते ...और पढ़ें
HighLights
सीढ़ियां चढ़ना उन्नति और लक्ष्य प्राप्ति का शुभ संकेत है।
सीढ़ियां उतरना प्रगति में अस्थायी रुकावट या आत्म-चिंतन दर्शाता है।
सीढ़ियों से गिरना भ्रमित होने या नियंत्रण खोने का डर दिखाता है।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सपने कई बार हमें कुछ ऐसे संकेत देते हैं, जो यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। ऐसा ही एक सपना आपमें से कई लोगों को अक्सर दिखाई देता होगा जिसमें आप खुद को सीढ़ियां चढ़ते या उतरते हुए देखते होंगे।
ऐसे सपनों से आपकी अचानक आंख खुल जाती होगी और मन कई चिंताओं में डूब जाता होगा। सवप्नशास्त्र बताता है कि हर एक सपने का कोई न कोई मतलब होता है और यह आपके भविष्य में आपने वाली किसी बड़ी घटना का संकेत भी हो सकता है। ऐसा ही सपना है सीढ़ियों का।
सपने में सीढ़ियों की दिशा और हालत सबसे ज्यादा मायने रखती है। जैसे सीढ़ियों में ऊपर की ओर चढ़ना आम तौर पर आगे बढ़ने की गति को दिखाता है, वहीं इसके विपरीत सीढ़ियां उतरना आपकी प्रगति के रुकने की ओर इशारा कर सकता है। आइए आपको बताते हैं ऐसे सपनों के मतलब और इसके संकेतों के बारे में।
सपने में सीढ़ी चढ़ना
जब लाभ आप ऐसा कोई भी सपना देखते हैं, जिसमें आप खुद को सीढ़ियां चढ़ते हुए देखते हैं, तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। किसी लक्ष्य की ओर बढ़ना, नौकरी में प्रमोशन पाना या खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना। ऐसे सपने के हमेशा आपके लिए अच्छे संकेत ही होते हैं।
वहीं सपने में अगर आप खुद को मेहनत करते हुए किसी मुकाम तक पहुंचता हुआ देखते हैं, तो यह इस बात को दिखाता है कि असल जीवन में भी जल्द ही आप एक बड़ा मुकाम अपनी मेहनत के बलबूते पर हासिल करने वाले हैं।
सपने में सीढ़ियों से नीचे उतरना
ऐसा सपना काफी हद तक यह दिखाता है कि आपकी प्रगति किसी न किसी कारण से कुछ समय के लिए रुकी हुई है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपके भविष्य के लिए अशुभ संकेत है, बल्कि यह आपको और ज्यादा मेहनत करने की तरफ प्रेरित करता है।
यह इस बात का संकेत भी हो सकता है कि आपका मन कुछ समय के लिए जमीन से जुड़ना और खुद को खोजना चाहता हो। यह सपना कई बार इसलिए भी दिखाई देता है कि आपको असल जीवन में थोड़ा रुकने और अपने बारे में विचार करने की जरूरत है।
सीढ़ियों से गिरना या फिसलना
सपने में अगर आप सीढ़ियों से खुद को गिरते हुए देखते हैं और अचानक से कोई आपको संभाल रहा है, तो यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप अपने लक्ष्य से कुछ समय के लिए भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन आपका कोई हितैषी व्यक्ति आपको संभाल लेगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। सीढ़ियों से फिसलकर गिरने का सपना जीवन में अचानक आने वाले किसी झटके, कंट्रोल खोने, या किसी बड़ी तरक्की के बाद एक बार असफल होने के डर का संकेत हो सकता है।
सीढ़ियों के चक्रव्यूह में फंसना
यह सपना इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में आप किसी ऐसे चक्रव्यूह में खुद को पा सकते हैं जिससे निकलने में आपको कठिनाई हो रही हो। भले ही आपको यह रास्ता उलझन भरा लगे, लेकिन आप मेहनत से इस रास्ते से जल्द ही बाहर निकलेंगे।
अगर आपको भी सपने में सीढ़ियां दिखाई देती हैं, तो ये भविष्य के लिए कुछ मिले-जुले संकेत हो सकते हैं। ऐसे सपने से घबराने के बजाय आपको कर्मों पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है।
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