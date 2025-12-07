Diamond: इस राशि के लोगों को खूब सूट करता है हीरा, पहनने पर मिलते हैं अद्भुत फायदें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हीरा को रत्नों का राजा कहा जाता है। यह केवल एक सुंदर रत्न नहीं, बल्कि ज्योतिष में यह शुक्र ग्रह (Venus) का प्रतिक माना गया है। शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, ऐश्वर्य और भौतिक सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है। हालांकि हीरा धारण करना हर किसी के लिए शुभ नहीं होता है। कहते हैं कि ज्योतिषीय सलाह के बिना हीरा पहनने से इसके नकारात्मक प्रभाव भी मिल सकते हैं, तो आइए जानते हैं कि हीरा (Diamond) किस राशि के लिए पहनना शुभ माना जाता है?