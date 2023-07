Chanakya Niti for Health: बिताना चाहते हैं सेहतमंद जीवन, तो अपनाएं आचार्य चाणक्य के ये टिप्स

Chanakya Niti for Health आचार्य चाणक्य को अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने जीवन जीने के भी कई पहलुओं के बारे में बताया है। उन्होंने अपने नीति ग्रंथ यानी चाणक्य नीति में मनुष्य के जीवन को सरल और सफल बनाने से जुड़ी कई बातों का उल्लेख किया है। साथ ही उनके इस शास्त्र में स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी कुछ टिप्स बताए गए हैं।

Chanakya Niti for Health सेहतमंद जीवन के लिए अपनाएं चाणक्य के ये टिप्स।

नई दिल्ली, अध्यात्म डेस्क। Chanakya Niti for Health: आज के इस समय में बहुत-सी बीमारियां व्यक्ति के शरीर में घर किए रहती हैं। मनुष्य अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए तरह-तरह के प्रयास करता रहता है। ऐसे में अगर आप आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई कुछ आसान बातों का ध्यान रखें तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने सेहत को लेकर किन बातों का उल्लेख किया है। भोजन के समय कब पीएं पानी आचार्य चाणक्य के अनुसार, भोजन पचने के करीब आधे से एक घंटे बाद पानी पीना शरीर के लिए फायदेमंद माना गया है। भोजन के बीच में बहुत थोड़ा पानी पीना अमृत के समान माना गया है। वहीं भोजन के तुरंत बाद पानी का सेवन विष के समान होता है। भोजन करते समय इसलिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें। इससे आपका पाचन तंत्र सही बना रहेगा। यह है सर्वोत्तम औषधि आचार्य चाणक्य ने सभी औषधियों में गिलोय का सर्वोत्तम औषधि माना है। इस एकमात्र औषधि के सेवन से ही शरीर को कई बीमारियों से बचाया जा सकता है। वहीं इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। जो लोग गिलोय को अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं, बीमारी उनके आसपास भी नहीं फटकती। इसलिए इसे अपने दैनिक जीवन में मुख्य रूप से शामिल करें। मालिश से मिलते हैं ये फायदे आचार्य चाणक्य के अनुसार, अच्छी सेहत और निरोगी काया के लिए सप्ताह में एकबार पूरे शरीर की मालिश करनी चाहिए। इससे रोम छिद्र खुल जाते हैं और अंदर की गंदगी बाहर निकल जाती है। मालिश के बाद स्नान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सेहत अच्छी बनी रहती है। डिसक्लेमर: 'इस लेख में निहित किसी भी जानकारी/सामग्री/गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त, इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।'

Edited By: Suman Saini